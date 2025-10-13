Hírlevél

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Magyar Péter kimondta, amit eddig kerülgetett: Ukrajnát a győzelemig kell segíteni!

Ha eddig kétségei voltak Magyar Péter háborúpártiságával kapcsolatban, ezután már nem lesz. A Tisza Párt vezérének ukrán kémbotrányban érintett barátja elmondta: Magyar Péter nyíltan kimondta, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.
Aki eddig csak egy kicsit is kételkedett abban, hogy Magyar Péter nem háborúpárti, annak mindenképp el kell olvasnia a Gordon.ua által készített interjút Tseber Rolanddal. A beszélgetés során Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja kifejtette, hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba – írta meg hétfőn a Mandiner.

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic
Fotó: Mandiner

Magyar Péter letette a garast Ukrajna mellett

A lap hangsúlyozta, ennél sokkal fontosabb rész is van az interjúban:

Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni”

– jelentette ki Tseber Roland a lap szerint.

 

