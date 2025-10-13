Magyar Péter kimondta, amit eddig kerülgetett: Ukrajnát a győzelemig kell segíteni!

Aki eddig csak egy kicsit is kételkedett abban, hogy Magyar Péter nem háborúpárti, annak mindenképp el kell olvasnia a Gordon.ua által készített interjút Tseber Rolanddal. A beszélgetés során Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja kifejtette, hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba – írta meg hétfőn a Mandiner.

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic

Fotó: Mandiner

Magyar Péter letette a garast Ukrajna mellett

A lap hangsúlyozta, ennél sokkal fontosabb rész is van az interjúban:

Tseber szerint Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

„És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni”

– jelentette ki Tseber Roland a lap szerint.