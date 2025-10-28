Magyar Péter Kocsis Mátétól kapott egy okító taslit

Magyar Pétertől tudom, hogy azt kell figyelni, amit a szakértők mondanak, mert mindig az fog történni. A tiszás szakértők pedig elmondták, hogy meg kell adóztatni a nyugdíjakat, SZJA-t kell emelni, a vállalkozások terheit kell növelni – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péter szakértői sorra ecsetelték, hogy hogyan nyirbálnák meg a nyugdíjakat.
Emlékezetes az az eset is, amelyről az Index számolt: a lap birtokába került belsős feljegyzés alapján a párt adókat emelne. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.
A belsős anyag készítői szerint ugyanakkor a költségvetési helyzet miatt elkerülhetetlen az adórendszer átalakítása.
Ráadásul az irat szerint a Tiszánál felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is.
Magyar Péterék lebuktak
Nem kellett sokat várni arra, hogy az terebélyesedő lavinához hasonlítható botrány újabb lendületet kapjon. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a már említett gazdasági csoportvezető, Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel –
Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.
Aztán jött Tarr, aki lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A Tisza alelnöke szó szerint ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.
Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.