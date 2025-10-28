Magyar Péter Kocsis Mátétól kapott egy okító taslit

Magyar Pétertől tudom, hogy azt kell figyelni, amit a szakértők mondanak, mert mindig az fog történni. A tiszás szakértők pedig elmondták, hogy meg kell adóztatni a nyugdíjakat, SZJA-t kell emelni, a vállalkozások terheit kell növelni – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Pétert helyretette Kocsis Máté

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péter szakértői sorra ecsetelték, hogy hogyan nyirbálnák meg a nyugdíjakat.

Emlékezetes az az eset is, amelyről az Index számolt: a lap birtokába került belsős feljegyzés alapján a párt adókat emelne. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.

A belsős anyag készítői szerint ugyanakkor a költségvetési helyzet miatt elkerülhetetlen az adórendszer átalakítása.

Ráadásul az irat szerint a Tiszánál felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is.

Magyar Péterék lebuktak

Nem kellett sokat várni arra, hogy az terebélyesedő lavinához hasonlítható botrány újabb lendületet kapjon. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a már említett gazdasági csoportvezető, Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel –

Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Aztán jött Tarr, aki lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A Tisza alelnöke szó szerint ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.