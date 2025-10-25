Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Európai katonákat küldenek Ukrajnába, már a dátum is megvan!

Olvasta már?

Brutális haláleset történt a vidámparkban – 10 nap alatt ez a harmadik!

Deák Dániel

Tényellenőrizték Magyar Péter állítását: most a légtérzárról hazudott

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza elnöke azt állította, hogy a rendezvényük miatt rendeltek el légtérzárat, ezzel szemben a Gripenek ünnepélyes repülése miatt kellett üressé tenné a fővárosi légteret. Magyar Péter ezúttal is megtévesztő nyilatkozatot tett, amire Deák Dániel hívta fel a figyelmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deák DánielBékemenetGripenMagyar Péter

"Sajnos Magyar Péter megjelenése óta az ellenzéki nyilvánosságban már egyáltalán nem számít a valóság. Egy alternatív világot építettek ki, amelyben Magyar Péter segítségére van a teljes balliberális sajtó" – így kezdte szombati posztját Deák Dániel.

Budapest, 2025. október 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Magyar Péter szerint miatta zárták le a légteret Budapesten október 23-án, csakhogy valójában a Gripenek állnak a lépés hátterében. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Magyar Péter megint próbálkozott 

A politológus úgy folytatta bejegyezését, amit a Magyar Nemzet szemlézett, hogy hiába voltak kétszer annyian a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén, ők homályos fotókra és az ELTE balliberális szociológusainak teljesen hamis számításaira hivatkozva lazán azt állítják, hogy százezrek voltak a rendezvényen. Deák szerint

ugyanez a helyzet a légtérzár ügyében is.

"Magyar Péter azt állította, hogy miatta zárták le ideiglenesen a légteret október 23-án, holott ez nem igaz: valójában a Gripenek repülése miatt kellett néhány órára elrendelni a repülési tilalmat. Ezért nem készült például drónfelvétel, csak felszíni videó a Békemenetről a csurig megtelt Kossuth téren és az Alkotmány utcán, hiszen amikor már ott volt a tömeg, akkor már érvényben volt a légtérzár" – ismertette Deák Dániel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!