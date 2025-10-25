Tényellenőrizték Magyar Péter állítását: most a légtérzárról hazudott

"Sajnos Magyar Péter megjelenése óta az ellenzéki nyilvánosságban már egyáltalán nem számít a valóság. Egy alternatív világot építettek ki, amelyben Magyar Péter segítségére van a teljes balliberális sajtó" – így kezdte szombati posztját Deák Dániel.

Magyar Péter szerint miatta zárták le a légteret Budapesten október 23-án, csakhogy valójában a Gripenek állnak a lépés hátterében. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Magyar Péter megint próbálkozott

A politológus úgy folytatta bejegyezését, amit a Magyar Nemzet szemlézett, hogy hiába voltak kétszer annyian a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén, ők homályos fotókra és az ELTE balliberális szociológusainak teljesen hamis számításaira hivatkozva lazán azt állítják, hogy százezrek voltak a rendezvényen. Deák szerint

ugyanez a helyzet a légtérzár ügyében is.

"Magyar Péter azt állította, hogy miatta zárták le ideiglenesen a légteret október 23-án, holott ez nem igaz: valójában a Gripenek repülése miatt kellett néhány órára elrendelni a repülési tilalmat. Ezért nem készült például drónfelvétel, csak felszíni videó a Békemenetről a csurig megtelt Kossuth téren és az Alkotmány utcán, hiszen amikor már ott volt a tömeg, akkor már érvényben volt a légtérzár" – ismertette Deák Dániel.