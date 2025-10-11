Hírlevél

Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Kocsis Máté

Magyar Péter lassan már letagadja azt is, amit ő mutatott be

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Tisza Világ applikáció adatszivárgási botrányában új fejezetet nyithatunk lassan. Magyar Péter az adatszivárgással kapcsolatban tagad, terel és vádaskodik – írta kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében.
Kocsis MátétagadbotrányMagyar Péter

Magyar Péter az adatszivárgással kapcsolatban tagad, terel és vádaskodik. Lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botrányára.

magyarpéter, tüntetés, Magyar Péter
Magyar Péter
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Magyar Péter tagad, terel és vádaskodik

Ahogyan korábban lapunk is megírta,

a Tisza Párt belső köreiben is fokozódik a feszültség a kibertámadás és az adatvédelmi incidens miatt. Több aktivista és koordinátor szerint a vezetés nem készült fel a támadásra, és ezért közvetlenül felelősek a Tisza-botrány kialakulásáért. 

A párt belső levelezésében Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke arról írt, hogy több mint ezer valódi, a Tisza-közösséghez köthető e-mail-cím és telefonszám vált nyilvánossá. A Tisza-botrány ukrán száláról nem tesz említést, de a történteket titkosszolgálati akciónak nevezte, és a kormányt hibáztatta az incidensért.

A Tisza-applikáció fejlesztését egy ukrán cég, a PettersonApps végezhette.

A vállalat vezetője, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül kapcsolatban állhat az ukrán hadsereg drónfejlesztési programjaival.

Ez az információ tovább növelte a bizalmatlanságot a Tisza-botrány körül.

A párton belül többen most már nemcsak a fejlesztőket, hanem a teljes vezetést is felelőssé teszik a botrányért, amely súlyosan csorbítja a Tisza Párt bárminemű hitelességét.

 

