Magyar Péter megint beszólt, most épp az ellenzéki Publicus felmérésén fakadt ki

Arról ír a Mandiner, hogy nagyon nem tetszik Magyar Péternek, hogy megjelent a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a kormánypártok támogatottsága szeptemberhez képest 1–2 százalékponttal nőtt.

Nem vette jó néven Magyar Péter, hogy már az ellenzéki Publicus Intézet friss kutatása szerint is erősödött a Fidesz.

Fotó: AFP

Már a kimondottan ellenzéki Publicus Intézet sem elfogadható Magyar Péter számára

A Publicus Intézet számai alapján a Fidesz támogatottsága a teljes népességen belül 27, a biztos szavazók körében 31, míg a biztosan szavazó pártválasztók között 38 százalékra emelkedett.

A Tisza Párt jelenleg 32, 35 és 45 százalékon áll a három kategóriában, így 5, 4 és 7 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A felmérés különösen azért keltett figyelmet, mert a Publicus köztudottan ellenzéki hátterű intézet, és most még ők is a kormánypárt erősödését mérték.

A hírt közlő poszt alatt hamar megjelent Magyar Péter is, aki láthatóan nem örült az eredményeknek. A Tisza Párt elnöke ironikusan így kommentelt:

Publicus Szerintem a DK igazából 50 % felett van.”

A megjegyzés mellől természetesen nem hiányzott a sírva röhögős emoji sem, amelyet Magyar korábban is előszeretettel használt, amikor más ellenzéki szereplőkkel vagy médiával szemben fogalmazott meg gúnyos megjegyzéseket.

Így posztol a sértődött Magyar Péter.

Ez egyébként már nem az első eset, hogy a Tisza Párt vezetője élesen reagál a számára kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatokra. Korábban más intézetek felméréseit is megkérdőjelezte. A mostani helyzet azonban különösen kellemetlen lehet a számára, mivel a közismerten az ellenzéki oldalhoz közel álló Publicus eredményeiről van szó, amelyek szerint a Fidesz egyre erősebb.