Magyar Péter

Magyar Péter megint beszólt, most épp az ellenzéki Publicus felmérésén fakadt ki

Nem vette jó néven Magyar Péter, hogy már az ellenzéki Publicus Intézet friss kutatása szerint is erősödött a Fidesz. A Tisza Párt elnöke egy gúnyos kommenttel és a jól ismert „sírva röhögős” emojival reagált a Publicus Intézet neki nem tetsző közvélemény-kutatási eredményeire.
Magyar PéterPulai AndrásPublicus Intézet

Arról ír a Mandiner, hogy nagyon nem tetszik Magyar Péternek, hogy megjelent a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a kormánypártok támogatottsága szeptemberhez képest 1–2 százalékponttal nőtt. 

Már a kimondottan ellenzéki Publicus Intézet sem elfogadható Magyar Péter számára.
Nem vette jó néven Magyar Péter, hogy már az ellenzéki Publicus Intézet friss kutatása szerint is erősödött a Fidesz. 
Fotó: AFP

Már a kimondottan ellenzéki Publicus Intézet sem elfogadható Magyar Péter számára

A Publicus Intézet számai alapján a Fidesz támogatottsága a teljes népességen belül 27, a biztos szavazók körében 31, míg a biztosan szavazó pártválasztók között 38 százalékra emelkedett.

A Tisza Párt jelenleg 32, 35 és 45 százalékon áll a három kategóriában, így 5, 4 és 7 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A felmérés különösen azért keltett figyelmet, mert a Publicus köztudottan ellenzéki hátterű intézet, és most még ők is a kormánypárt erősödését mérték.

A hírt közlő poszt alatt hamar megjelent Magyar Péter is, aki láthatóan nem örült az eredményeknek. A Tisza Párt elnöke ironikusan így kommentelt:

Publicus Szerintem a DK igazából 50 % felett van.”

A megjegyzés mellől természetesen nem hiányzott a sírva röhögős emoji sem, amelyet Magyar korábban is előszeretettel használt, amikor más ellenzéki szereplőkkel vagy médiával szemben fogalmazott meg gúnyos megjegyzéseket.

Így posztol a sértődött Magyar Péter.

Ez egyébként már nem az első eset, hogy a Tisza Párt vezetője élesen reagál a számára kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatokra. Korábban más intézetek felméréseit is megkérdőjelezte. A mostani helyzet azonban különösen kellemetlen lehet a számára, mivel a közismerten az ellenzéki oldalhoz közel álló Publicus eredményeiről van szó, amelyek szerint a Fidesz egyre erősebb.

 

