Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Magyar Péter

Itt van Magyar Péter beismerő vallomása

Új szintre lépett a Tisza Párt körüli adatbotrány: Magyar Péter elismerte, hogy a párt Tisza Világ nevű mobilalkalmazásából valóban kiszivárogtak a felhasználók adatai.
Magyar Péter korábban tagadta az adatszivárgás tényét, és fideszes hazugságnak nevezte a vádakat. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki sajtó által megkeresett emberek magukra ismertek a kiszivárgott adatbázisban – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Kötcse, 2025. 09. 07.
Magyar Péter
Fotó: Mirkó István

Magyar Péter hazudott: igenis volt adatszivárgás

– fogalmazott Deák, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke most „szép csendben” beismerte a történteket egy Facebook-bejegyzés végén. A bejegyzésben Magyar úgy fogalmazott: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. Rövidesen minden Tisza-Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”

A kiszivárgott adatbázisban a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe, telefonszáma és földrajzi helyadata is szerepelt, sőt az is, hogy melyik választókerülethez tartoznak.

Deák Dániel szerint az is kiderült, hogy a Tisza-alkalmazás fejlesztésében egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett. A cég vezetője, Oleh Ostroverkh adminisztrátorként is szerepelt az adatbázisban.

Az elemző úgy fogalmazott: 

Ez az eset is azt mutatja, hogy Magyar Péter szavának nem lehet hinni. Higgyünk helyette a tényeknek és a valóságnak.

Korábban már több száz aktivista adatai váltak nyilvánossá, akiket becsmérlő megjegyzésekkel listáztak. Most azonban a botrány súlyosabb, hiszen mintegy húszezer felhasználó adata érintett a Tisza Világ alkalmazás szivárgásában.

 

