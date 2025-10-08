Itt van Magyar Péter beismerő vallomása

Magyar Péter korábban tagadta az adatszivárgás tényét, és fideszes hazugságnak nevezte a vádakat. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki sajtó által megkeresett emberek magukra ismertek a kiszivárgott adatbázisban – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter

Fotó: Mirkó István

Magyar Péter hazudott: igenis volt adatszivárgás

– fogalmazott Deák, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke most „szép csendben” beismerte a történteket egy Facebook-bejegyzés végén. A bejegyzésben Magyar úgy fogalmazott: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. Rövidesen minden Tisza-Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”

A kiszivárgott adatbázisban a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe, telefonszáma és földrajzi helyadata is szerepelt, sőt az is, hogy melyik választókerülethez tartoznak.

Deák Dániel szerint az is kiderült, hogy a Tisza-alkalmazás fejlesztésében egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett. A cég vezetője, Oleh Ostroverkh adminisztrátorként is szerepelt az adatbázisban.

Az elemző úgy fogalmazott:

Ez az eset is azt mutatja, hogy Magyar Péter szavának nem lehet hinni. Higgyünk helyette a tényeknek és a valóságnak.

Korábban már több száz aktivista adatai váltak nyilvánossá, akiket becsmérlő megjegyzésekkel listáztak. Most azonban a botrány súlyosabb, hiszen mintegy húszezer felhasználó adata érintett a Tisza Világ alkalmazás szivárgásában.