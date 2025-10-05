Hírlevél

Rendkívüli

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Magyar Péter

PR-interjúval próbálják erősíteni Magyar Péter megtépázott imázsát

1 órája
Nagy Attila Tibor politikai elemző legutóbbi Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Magyar Pétert, valamint a Fókuszcsoport YouTube-csatornán megjelent friss interjút, amelyet szerinte inkább kampányvideóként, mintsem újságírói beszélgetésként lehet értékelni.
Magyar PéterFókuszcsoportNagy Attila Tibor

Nagy Attila Tibor Facebook-bejegyzésében azt írta: "A Tisza elnökéből a kedves, jóságos, mások iránt érdeklődő, a hibáiból tanulni kívánó, szükség esetén határozott embert rajzolt a Fókuszcsoport videója."

Magyar Péter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A bejegyzésben az is olvasható, Magyar Péter akár azt is mondhatta volna:

Tessék engem feltétlenül támogatni, most semmi sem számít, csak az Orbán-diktatúra leváltása, majd utána megint vitatkozgathatunk jókat, de előbb nyerjünk!

 - emelte ki a politikai elemző.

A bejegyzésben Nagy arra is kitért, hogy a sajtóban megjelent találgatások szerint Brüsszelben felmerült Magyar Péter lecserélése, mivel pártja, a Tisza, az utóbbi időben támogatottsági gondokkal küzd. Az elemző szerint ezt erősíti az is, hogy maga Magyar Péter sem zárta ki a távozás lehetőségét, amikor egy interjúban úgy fogalmazott: „Ha van jobb, jöjjön helyettem más.”

 

