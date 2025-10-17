Közröhej: Magyar Péter szerint miatta találkozik Trump és Putyin Budapesten!

Hírlevél

Miközben Magyar Péter a közösségi médiában próbálja kisajátítani donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozójának tető alá hozását, Menczer Tamás szerint inkább hagyni kell, hogy a Tisza-vezér hadd játssza el a saját politikai színházát. Magyar Péter széles körben köznevetség tárgyává vált a bejegyzésével.
Amikor Magyar Péter egy papírból kivágott Trumppal és Putyinnal elbábozza majd a békecsúcsot, akkor ne bántsák! Hagyják. A roham majd enyhülni fog. Talán… - írta Menczer Tamás friss Facebook-bejegyzésében. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra reagált, hogy miután 

az amerikai elnök bejelentette, hogy Budapesten találkozik majd orosz kollégájával, 

Magyar Péter arról posztolt a közösségi oldalán, hogy szerinte pártja javaslatára jöhet létre a csúcstalálkozó. 

Magyar Péter rögtön közröhej tárgyává vált, amikor arról posztolt, hogy miatt találkozik Budapesten Donald Trump és Vlagyimir Putyin.
Magyar Péter közröhej tárgyává vált

A Tisza-vezér bejegyzése azonnal közröhej tárgya lett, ugyanis míg Magyar Péter csak tavaly tavasszal lépett politikai pályára, addig Orbán Viktor kormányfő évek óta az orosz-ukrán háború kapcsán a tűzszünet és béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. 

A magyar miniszterelnök egyébként már a háború 2022 februári kitörése előtt a vérontás megakadályozására törekedett és békemisszióban próbálta lebeszélni Vladimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megtámadásáról. 

Akkoriban Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezérigazgatói székében ült, majd a győztes választás után együtt ünnepelt a kormányfővel.

