Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter szavai tegnap söpörtek végig a sajtón. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban egy videót osztott meg a közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterkémUkrajnaMencer TamásTseber Roland Ivanovicsnakinterjú

Tseber Roland Ivanovicsnak, a Magyarországról kitiltott ukrán kémnek, Magyar Péter mondta: 

Magyar Péter Tseber Roland
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics
Fotó: Instagram

mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.”

Magyar Péternek ez a háborúpárti álláspontja egybevág Ursula von der Leyen és Manfred Weber nézeteivel, hogy folytatni kell a háborút. 

Ahogy korábban már az Origo is beszámolt erről az interjúról, Mencer Tamás is kifejti, hogy a Tseber Roland szerint háborúnak addig kell folytatni ameddig Ukrajna nem győz, és ebben Magyar Péter a végsőkig segíti. 

Magyar Péter kimondta, amit eddig kerülgetett: Ukrajnát a győzelemig kell segíteni!

Ez azt jelenti, hogy európai katonákat küldjünk a frontra, aminek egyenes következménye a harmadik világháború.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!