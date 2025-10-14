Magyar Péter szavai tegnap söpörtek végig a sajtón. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban egy videót osztott meg a közösségi oldalán.
Tseber Roland Ivanovicsnak, a Magyarországról kitiltott ukrán kémnek, Magyar Péter mondta:
mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.”
Magyar Péternek ez a háborúpárti álláspontja egybevág Ursula von der Leyen és Manfred Weber nézeteivel, hogy folytatni kell a háborút.
Ahogy korábban már az Origo is beszámolt erről az interjúról, Mencer Tamás is kifejti, hogy a Tseber Roland szerint háborúnak addig kell folytatni ameddig Ukrajna nem győz, és ebben Magyar Péter a végsőkig segíti.
Ez azt jelenti, hogy európai katonákat küldjünk a frontra, aminek egyenes következménye a harmadik világháború.
