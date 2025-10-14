Magyar Péter szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni!

Tseber Roland Ivanovicsnak, a Magyarországról kitiltott ukrán kémnek, Magyar Péter mondta:

Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics

Fotó: Instagram

mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni.”

Magyar Péternek ez a háborúpárti álláspontja egybevág Ursula von der Leyen és Manfred Weber nézeteivel, hogy folytatni kell a háborút.

Ahogy korábban már az Origo is beszámolt erről az interjúról, Mencer Tamás is kifejti, hogy a Tseber Roland szerint háborúnak addig kell folytatni ameddig Ukrajna nem győz, és ebben Magyar Péter a végsőkig segíti.