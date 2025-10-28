Hírlevél

Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Magyar Péter

Magyar Péter adóterve rohamosan terjed, a politikus baloldali elemzőtől kapott egy jobbegyenest

Fel lehet háborodni rajta, de nem lehet letagadni a hatását – állítja Nagy Attila Tibor, aki szerint a Magyar Péter hangján megszólaló mesterséges intelligenciás felvétel kommunikációs szempontból telibe talált, függetlenül attól, hogy ízlésesnek tartjuk-e vagy sem. Magyar Péter ráadásul beszállt az információ terjesztésébe azzal, hogy hisztis rohamot kapott tőle, és posztolt.
Magyar PéterjobbegyenesOrbán Balázs

Lehet szörnyülködni, magánemberként nekem sem az ízlésem szerint való ez a mesterséges intelligenciával készült videó. Olyan látszatot kelt, mintha Magyar Péter mondaná ki a nyugdíjak csökkentésének szükségességét. Politikai elemzőként viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó betalál – írja Facebook-bejegyzésében Nagy Attila Tibor.

Magyar Péter, Tisza Párt
 Magyar Péter hisztérikus rohamot kapott, mert Orbán Balázs mesterséges intelligenciával leleplezte a Tisza terveit.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter hisztérikus rohamot kapott, mert Orbán Balázs mesterséges intelligenciával leleplezte a Tisza terveit. A felvételen Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről. 

 

Magyar Péter a terjesztő

Az elemző emlékeztetett: Magyar Péter rögtön ugrott erre és a videó újszerűsége miatt végigvonul a magyar sajtón és médián, sokat fognak erről írni, beszélni, nagy nézettséget fog elérni. Szerinte a lényeg, hogy a videónak minél több emberhez el kell jutnia. 

Magyar Péter is fel van háborodva, nagyon helyes, hogy ezáltal ő maga is terjeszti ezt a videót

–tette hozzá. Azt is írta, a videóban nem százszázalékosan követi a hang a szájmozgást, vagyis nem hat teljesen természetesnek A videó pedig szerinte annyiban korrekt , hogy a felső felületén megjelennek az idézetek, hogy valójában kiktől(tehát nem Magyar Pétertől) származnak az idézetek, hanem a tiszás szakértőktől. 

Holott a szóba hozott Simonovits András éppen az ATV-ben mondta, hogy szurkol a Tiszának, de nem szakértője a pártnak. Az igazán tisztességes az lett volna, ha nem Magyar Péter képével idézik a szakértők kiragadott mondatait, de akkor nem szólna nagyot a videó. 

„Lehet hát mélységesen háborogni Orbán Balázs videóján, de a politika eredményorientált műfaj. Ha a Fidesz nyer, a kampányfőnöke mennybe megy ezen videó miatt is. Ha veszít a Fidesz, akkor majd azt mondhatjuk utólag, hogy ez a videó ugyan nagyon nézett lett, de erősen túllőtt a célon” – írta az elemző.

 

