Súlyos ítéletet modott Kocsis Máté Magyar Péterről

„Akiről ez a politikai csenevész beszél, az az Orbán Viktor, aki tulajdonképpen – hát ez nézőpont és történelmi ítélet kérdése –, az első vagy az utolsó szöget beleütötte a szocializmus koporsójába” – mondta el Kocsis Máté csütörtöki Facebook bejegyzésében, politikai csenevészként utalva Magyar Péterre.

Magyar Péter

Fotó: Csudai Sándor

Magyar Péter össze sem hasonlítható a rendszerváltozás szereplőivel

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktort lehet szeretni, meg nem szeretni, de vannak dolgok, amiket nem lehet tőle elvitatni. Példának hozta a rendszerváltozás idején betöltött szerepét, azt a történelmi pillanatot, amit ő jókor ragadott meg fiatalemberként, őszinte forradalmi hevülettel, tiszta, nyílt tekintettel.

Kocsis úgy fogalmaz:

„Éppen azzal a Kádár-rendszerrel szemben tette ezt meg, amelyikkel most ez a feltörekvő fiú, most éppen össze akarja mosni.”

Ezzel kapcsolatban Kocsis megállapítja:

„Ilyet vagy az mond, aki teljesen hülye, – ezt azért Magyar Péter esetében fele részben kizárnám –, vagy az mond, aki