Súlyos ítéletet modott Kocsis Máté Magyar Péterről

„Akiről ez a politikai csenevész beszél, az az Orbán Viktor, aki tulajdonképpen – hát ez nézőpont és történelmi ítélet kérdése –, az első vagy az utolsó szöget beleütötte a szocializmus koporsójába” – mondta el Kocsis Máté csütörtöki Facebook bejegyzésében, politikai csenevészként utalva Magyar Péterre.
Magyar Péter össze sem hasonlítható a rendszerváltozás szereplőivel
A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktort lehet szeretni, meg nem szeretni, de vannak dolgok, amiket nem lehet tőle elvitatni. Példának hozta a rendszerváltozás idején betöltött szerepét, azt a történelmi pillanatot, amit ő jókor ragadott meg fiatalemberként, őszinte forradalmi hevülettel, tiszta, nyílt tekintettel.
Kocsis úgy fogalmaz:
„Éppen azzal a Kádár-rendszerrel szemben tette ezt meg, amelyikkel most ez a feltörekvő fiú, most éppen össze akarja mosni.”
Ezzel kapcsolatban Kocsis megállapítja:
„Ilyet vagy az mond, aki teljesen hülye, – ezt azért Magyar Péter esetében fele részben kizárnám –, vagy az mond, aki
szándékosan a legrosszabb indulattal próbál meg összemosni teljesen ellentétes oldalon álló embereket.”