Boros Bánk Levente: Magyar Péter egyszemélyes parádét adott elő

Amíg Orbán Viktor elsősorban ünnepi beszédet tartott, addig Magyar Péter beszéde ünnepi beszédnek álcázott kampánybeszéd akart lenni, de a Tisza Párt elnökének még ez sem sikerült – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Fotó: Ladóczki Balázs/Origo

A miniszterelnök teljesen világosan beszélt, tartalmában és formájában önazonos és következetes volt, mert amit az orosz–ukrán háború kitörése kezdetén képviselt, azt képviseli most is, vagyis a békepártiságot

– hangsúlyozta a szakértő, és hozzátette: a kormányfő beszéde nem kampánybeszéd volt, mert annak még nem jött el az ideje, ezért Orbán Viktor inkább a 2026-os választás tétjéről szólt.

Magyar Péter beszéde kampánybeszédnek is kevés volt

Boros Bánk Levente Magyar Péter beszéde kapcsán arról beszélt, hogy Tisza Párt elnöke, a brüsszeli képviselő éppen azokról a témákról nem beszélt, amelyekről kellett volna, például a kampányra való felkészülésről, amellyel hónapok óta adós.

Ide tartozik például a jelöltállítás kérdése, amelynek az időpontját folyamatosan tologatja. Semmilyen jel nem utal arra, hogy a Tisza Párt építése jól állna a kampány szempontjából, a pártvezér meghatározó arcokat sem tudott felmutatni, és amit a Hősök terén előadott, az megint csak egy egyszemélyes parádé volt.

Ez azt jelzi, hogy sem az egyéni képviselőjelöltek szempontjából nem áll jól, sem felvonultatni nem tud maga mellett olyan ismertebb, meghatározóvá válni képes húzóneveket, akik csábítóak lehetnek országosan is. Ezzel szemben Orbán Viktort és a kormányt támogatva, a Kossuth téren számtalan közéleti szereplő jelent meg, akik bátran és büszkén vállalták fel, hogy személyesen támogatják a miniszterelnököt

– mutatott rá az elemzési igazgató.

A Békemenet letarolta Magyar Péter menetét

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án a Békemenet résztvevői előtt a Kossuth téren mondott ünnepi beszédet, míg Magyar Péter délután a Hősök terén szólalt fel.