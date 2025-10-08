Orbán Viktor üzenetét nem teszi zsebre sem Brüsszel, sem Magyar Péter

Tegnap az Európai Parlament megszavazta, Magyar Péter mentelmi jogának maradását. A döntést Orbán Viktor a közösségi oldalán kommentálta, élesen bírálva az európai képviselőket és Manfred Webert, az Európai Néppárt vezetőjét.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

„A pillanat, amikor Herr Weber néhány száz európai képviselő segítségével kezébe vette a tiszás gyeplőt. Megdöbbentő és szégyenteljes” – írta a miniszterelnök.

Orbán szerint Brüsszel már „bárkinek hajlandó falazni”, ha az segít eltéríteni Magyarországot a saját útjáról.

Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak

– tette hozzá.

Ahogy arról korábban írtuk, a Demokratikus Koalíció (DK) is kiállt Magyar Péter mellett, és megvédte a politikust.

Brüsszeli projekt vagy demokratikus döntés?

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az újkori magyar demokrácia történetében ilyen még nem fordult elő: az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében van. „A Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt. A programjuk Brüsszel programja” – írta.

Orbán szerint ez a program a migráció támogatását, adóemeléseket és Ukrajna kistafírozását jelenti pénzzel és fegyverekkel. „Jobb ebből kimaradni” – tette hozzá.