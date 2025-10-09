Kiszivárgott a levél: bajban Magyar Péter pártja az adatbotrány miatt

A botrány az Index értesülései szerint akkor robbant ki, amikor kiderült: a Tisza Világ nevű applikáció adatbázisaiban ukrán fejlesztők is dolgozhattak, köztük a PettersonApps cég egyik munkatársa. A Tisza rendszeréből kiszivárgott információk alapján több mint húszezer felhasználó személyes adata – köztük név, e-mail-cím és aktivitási adatok – kerültek illetéktelen kezekbe.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Fotó: (Fotó: Hatlaczki Balázs) / (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter pártja napokig tagadta az adatszivárgást

Magyar Péter hétfőn és kedden még „fideszes hazugságnak” nevezte az adatszivárgásról szóló híreket, és a sajtót is támadta. A helyzet azonban kedd estére tarthatatlanná vált, amikor a 444.hu újságírói több érintettel beszéltek, akik megerősítették, hogy az adataik valóban szerepeltek a nyilvánosságra került listában.

Szerdán végül Magyar a közösségi oldalán már úgy fogalmazott: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.”

A Mandiner megszerezte a Tisza által kiküldött levelet, amelyben a párt vezetése már új fejlesztéseket ígér az adatlopás elkerülése érdekében. A levélben nem tagadják, hogy megtörtént a kiszivárgás, ehelyett az inkognitó mód fejlesztéséről és az új biztonsági funkciók bevezetéséről írnak.

Szakértők szerint az alkalmazás fejlesztése eleve hiányos volt: akik nem inkognitó módban használták a Tisza Világot, azok adatai bármely felhasználó számára hozzáférhetők voltak – épp ezek kerülhettek most nyilvánosságra.

Korábban is volt adatkezelési botrány Magyar Péter körül

Nem ez az első alkalom, hogy Magyar Péter pártjánál adatvédelmi visszaélések merülnek fel. Nyáron már kiszivárgott egy adatbázis, amelyben a párt saját aktivistáit listázta és minősítette. A megjegyzések közt voltak sértő, megalázó kifejezések is, mint például: „fárasztó lesz nagyon, piás is”, vagy „pszichés gondjai vannak”.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból vizsgálatot indított az ügyben.

A mostani botrány tehát újabb súlyos csapás a Tisza Pártra, amelynek adatkezelési gyakorlata egyre több kérdést vet fel – miközben Magyar Péter továbbra is politikai támadásról beszél.

