Kiszivárgott a levél: bajban Magyar Péter pártja az adatbotrány miatt

A botrány az Index értesülései szerint akkor robbant ki, amikor kiderült: a Tisza Világ nevű applikáció adatbázisaiban ukrán fejlesztők is dolgozhattak, köztük a PettersonApps cég egyik munkatársa. A Tisza rendszeréből kiszivárgott információk alapján több mint húszezer felhasználó személyes adata – köztük név, e-mail-cím és aktivitási adatok – kerültek illetéktelen kezekbe.
Magyar Péter hétfőn és kedden még „fideszes hazugságnak” nevezte az adatszivárgásról szóló híreket, és a sajtót is támadta. A helyzet azonban kedd estére tarthatatlanná vált, amikor a 444.hu újságírói több érintettel beszéltek, akik megerősítették, hogy az adataik valóban szerepeltek a nyilvánosságra került listában.
Szerdán végül Magyar a közösségi oldalán már úgy fogalmazott: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.”
A Mandiner megszerezte a Tisza által kiküldött levelet, amelyben a párt vezetése már új fejlesztéseket ígér az adatlopás elkerülése érdekében. A levélben nem tagadják, hogy megtörtént a kiszivárgás, ehelyett az inkognitó mód fejlesztéséről és az új biztonsági funkciók bevezetéséről írnak.
Szakértők szerint az alkalmazás fejlesztése eleve hiányos volt: akik nem inkognitó módban használták a Tisza Világot, azok adatai bármely felhasználó számára hozzáférhetők voltak – épp ezek kerülhettek most nyilvánosságra.
Nem ez az első alkalom, hogy Magyar Péter pártjánál adatvédelmi visszaélések merülnek fel. Nyáron már kiszivárgott egy adatbázis, amelyben a párt saját aktivistáit listázta és minősítette. A megjegyzések közt voltak sértő, megalázó kifejezések is, mint például: „fárasztó lesz nagyon, piás is”, vagy „pszichés gondjai vannak”.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból vizsgálatot indított az ügyben.
A mostani botrány tehát újabb súlyos csapás a Tisza Pártra, amelynek adatkezelési gyakorlata egyre több kérdést vet fel – miközben Magyar Péter továbbra is politikai támadásról beszél.
A kiszivárgott levélről szóló cikk a Mandineren olvasható.