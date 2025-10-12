Magyar Péter pártja SZDSZ-es kezekben lehet

A Tisza Párt alapítója, akitől Magyar Péter tavaly tavasszal átvette a pártot, és aki a jelenlegi Tisza Pártban tag és tiszteletbeli alapító elnök a központi figurája annak a céghálózatnak, ami az SZDSZ legfontosabb gazdasági figuráján keresztül vezet az ÁPV alelnökén és egy volt Szigorúan Titkos tiszten át egészen a Gyurcsány-kormányig – írta meg az Ellenpont.
Magyar Péter SZDSZ-es pártalapítóktól vette át a Tisza Pártot
Civileknek nevezte a Tisza Párt alapítóit Magyar Péter, mikor kisebb meglepetésre bejelentette, hogy egy Egerben bejegyzett, korábban ismeretlen párt színeiben kíván elindulni a 2024-es EP-választásokon – közli az Ellenpont, azonban megállapítják:
„A valóságtól azonban mi sem állhatna távolabb, mint az, hogy a Tisza akkori vezetősége civilekből állna.
Szabó Attila, a párt alapítója, aki Magyar Pétertől a „tiszteletbeli alapító elnöki" címet kapta, és jelenleg is tagja a párt szűkkörű tagságának, az SZDSZ legbelsőbb üzleti köreiből érkezett a politika világába.”
Szabó a párt Magyar Péternek történő átadásáig azzal a Virág Attilával állt szoros üzleti kapcsolatban, aki az SZDSZ Mérleg utcai pártszékházát értékesítette, majd a párt későbbi központját biztosította. ÁPV-alelnökként közel került a hírhedt Tocsik-ügyhöz is, de végül nem vonták felelősségre – írják.
Megjelenik a csapatban a Szigorúan Titkos-tiszt is
Szabó és Virág közös üzlettársa volt a történet középpontjában álló AHEAD-csoportban
Szedlacskó Zoltán, aki SZT-tisztből lett vezető abban a céghálóban, ami Szabón és Virágon keresztül egészen a Gyurcsány-kormányig ér
– hívja fel a figyelmet az elemzés a balliberális kapcsolódásra, amelyekkel összefüggésben megjegyzik:
A cégcsoport a gazdasági kormányzat külgazdasági játszótere volt, amely a kormányváltásig jól jövedelmezett az SZDSZ-es holdudvarnak, így Magyar párttársának is.
Az SZDSZ-es, balliberális kör egyre szorosabb Magyar Péter körül
Mindezek alapján az AHEAD cégcsoport egy igen szövevényes hálózatnak tűnik, amelynek központi szereplője a Tisza Pártot alapító Szabó Attila – állapítja meg az Ellenpont.
Cége, a MERT GLOBAL félmilliárd forintos bevételre tett szert, miközben
az SZDSZ gazdasági hátországával üzletelt, és a kapcsolat egészen Magyar Péter felbukkanásáig megmaradt a szabad demokraták gazdasági hátországának.
Szabó a mai napig Magyar Péter szűkebb körének tagja, hiszen benne van a Tisza Párt 27 fős, rendkívül szűkkörű tagságában, ráadásul tiszteletbeli alapító alelnökként.