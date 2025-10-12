A Tisza Párt alapítója, akitől Magyar Péter tavaly tavasszal átvette a pártot, és aki a jelenlegi Tisza Pártban tag és tiszteletbeli alapító elnök a központi figurája annak a céghálózatnak, ami az SZDSZ legfontosabb gazdasági figuráján keresztül vezet az ÁPV alelnökén és egy volt Szigorúan Titkos tiszten át egészen a Gyurcsány-kormányig – írta meg az Ellenpont.

Magyar Péter pártja SZDSZ-es kezekben lehet

Harkai Péter (középen) jelenleg Tisza párti, korábban SZDSZ-es és jobbikos politikus, mögötte Strausz István (b), akit uzsorázás bűncselekmény miatt ítéltek el 2012-ben a Magyar Nemzet szerint (kép forrása: Facebook)

Magyar Péter SZDSZ-es pártalapítóktól vette át a Tisza Pártot

Civileknek nevezte a Tisza Párt alapítóit Magyar Péter, mikor kisebb meglepetésre bejelentette, hogy egy Egerben bejegyzett, korábban ismeretlen párt színeiben kíván elindulni a 2024-es EP-választásokon – közli az Ellenpont, azonban megállapítják:

„A valóságtól azonban mi sem állhatna távolabb, mint az, hogy a Tisza akkori vezetősége civilekből állna.

Szabó Attila, a párt alapítója, aki Magyar Pétertől a „tiszteletbeli alapító elnöki" címet kapta, és jelenleg is tagja a párt szűkkörű tagságának, az SZDSZ legbelsőbb üzleti köreiből érkezett a politika világába.”

Szabó a párt Magyar Péternek történő átadásáig azzal a Virág Attilával állt szoros üzleti kapcsolatban, aki az SZDSZ Mérleg utcai pártszékházát értékesítette, majd a párt későbbi központját biztosította. ÁPV-alelnökként közel került a hírhedt Tocsik-ügyhöz is, de végül nem vonták felelősségre – írják.

Megjelenik a csapatban a Szigorúan Titkos-tiszt is

Szabó és Virág közös üzlettársa volt a történet középpontjában álló AHEAD-csoportban

Szedlacskó Zoltán, aki SZT-tisztből lett vezető abban a céghálóban, ami Szabón és Virágon keresztül egészen a Gyurcsány-kormányig ér

– hívja fel a figyelmet az elemzés a balliberális kapcsolódásra, amelyekkel összefüggésben megjegyzik:

A cégcsoport a gazdasági kormányzat külgazdasági játszótere volt, amely a kormányváltásig jól jövedelmezett az SZDSZ-es holdudvarnak, így Magyar párttársának is.

Az SZDSZ-es, balliberális kör egyre szorosabb Magyar Péter körül

Mindezek alapján az AHEAD cégcsoport egy igen szövevényes hálózatnak tűnik, amelynek központi szereplője a Tisza Pártot alapító Szabó Attila – állapítja meg az Ellenpont.