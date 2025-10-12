Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Magyar Péter

Magyar Péter pártja SZDSZ-es kezekben lehet

Az SZDSZ-es bekötésű alapító után megjelent a szabad demokraták értelmiségi és gazdasági hátországa is Magyar Péter körül, ami egyértelműen arra enged következtetni, hogy az egykori balliberális párt köre igyekszik Magyart pozícióba helyezni. Az Ellenpont elemzése Magyar Péter kapcsolati hálójának újabb részletéről lebbenti fel a fátylat.
Magyar PétercéghálózatSZDSZgyurcsány

A Tisza Párt alapítója, akitől Magyar Péter tavaly tavasszal átvette a pártot, és aki a jelenlegi Tisza Pártban tag és tiszteletbeli alapító elnök a központi figurája annak a céghálózatnak, ami az SZDSZ legfontosabb gazdasági figuráján keresztül vezet az ÁPV alelnökén és egy volt Szigorúan Titkos tiszten át egészen a Gyurcsány-kormányig – írta meg az Ellenpont.

Magyar Péter, Harkai Péter (középen) jelenleg Tisza párti, korábban SZDSZ-es és jobbikos politikus, mögötte Strausz István (b), akit uzsorázás büncselekmény miatt ítéltek el 2012-ben a Magyar Nemzet szerint (kép forrása: Facebook)
Magyar Péter pártja SZDSZ-es kezekben lehet
Harkai Péter (középen) jelenleg Tisza párti, korábban SZDSZ-es és jobbikos politikus, mögötte Strausz István (b), akit uzsorázás bűncselekmény miatt ítéltek el 2012-ben a Magyar Nemzet szerint (kép forrása: Facebook) 

Magyar Péter SZDSZ-es pártalapítóktól vette át a Tisza Pártot

Civileknek nevezte a Tisza Párt alapítóit Magyar Péter, mikor kisebb meglepetésre bejelentette, hogy egy Egerben bejegyzett, korábban ismeretlen párt színeiben kíván elindulni a 2024-es EP-választásokon – közli az Ellenpont, azonban megállapítják:

„A valóságtól azonban mi sem állhatna távolabb, mint az, hogy a Tisza akkori vezetősége civilekből állna.

Szabó Attila, a párt alapítója, aki Magyar Pétertől a „tiszteletbeli alapító elnöki" címet kapta, és jelenleg is tagja a párt szűkkörű tagságának, az SZDSZ legbelsőbb üzleti köreiből érkezett a politika világába.”

Szabó a párt Magyar Péternek történő átadásáig azzal a Virág Attilával állt szoros üzleti kapcsolatban, aki az SZDSZ Mérleg utcai pártszékházát értékesítette, majd a párt későbbi központját biztosította. ÁPV-alelnökként közel került a hírhedt Tocsik-ügyhöz is, de végül nem vonták felelősségre – írják.

Megjelenik a csapatban a Szigorúan Titkos-tiszt is

Szabó és Virág közös üzlettársa volt a történet középpontjában álló AHEAD-csoportban

Szedlacskó Zoltán, aki SZT-tisztből lett vezető abban a céghálóban, ami Szabón és Virágon keresztül egészen a Gyurcsány-kormányig ér

– hívja fel a figyelmet az elemzés a balliberális kapcsolódásra, amelyekkel összefüggésben megjegyzik:

A cégcsoport a gazdasági kormányzat külgazdasági játszótere volt, amely a kormányváltásig jól jövedelmezett az SZDSZ-es holdudvarnak, így Magyar párttársának is.

Az SZDSZ-es, balliberális kör egyre szorosabb Magyar Péter körül

Mindezek alapján az AHEAD cégcsoport egy igen szövevényes hálózatnak tűnik, amelynek központi szereplője a Tisza Pártot alapító Szabó Attila – állapítja meg az Ellenpont.

Cége, a MERT GLOBAL félmilliárd forintos bevételre tett szert, miközben

az SZDSZ gazdasági hátországával üzletelt, és a kapcsolat egészen Magyar Péter felbukkanásáig megmaradt a szabad demokraták gazdasági hátországának.

Szabó a mai napig Magyar Péter szűkebb körének tagja, hiszen benne van a Tisza Párt 27 fős, rendkívül szűkkörű tagságában, ráadásul tiszteletbeli alapító alelnökként.

 

