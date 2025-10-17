Az ember, aki ott sem volt: Magyar Péter saját érdemének tartja a budapesti békecsúcsot

„Látom, megy itt a viccelődés, mert Magyar Péter szerényen elárulta, valójában ő hozta össze a budapesti béketárgyalást. Hiába, mégis csak nagy dolog ez tőle. És nem ez az egyetlen” – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán pénteken.
A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter önmagának tulajdonított sikereire, képzelt eredményeire utalva Dömötör Csaba azt írta:
A portugálok elleni egyenlítő gólja is felejthetetlen. Arról nem is beszélve, hogy Farkas Bertalan óta ő az első magyar, aki az űrben járt. S talán még annyit halkan: a Covid-járvány nagy hulláma sem magától múlt el.
A politikai messiástagadó károgóknak további jó vergődést!” – tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.
