Magyar Péter akarja eldönteni, hogy a sajtó mikor és miről ír

Magyar Péter azt kifogásolja éppen, hogy a sajtó elhallgatja a „többezres” vidéki rendezvényeiket, és arra akarja rávenni őt magát is, hogy asszisztáljon ahhoz, hogy kritika nélkül „félóránként átveszik az orosz propagandát.”

Magyar Péter

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Azzal volt feltehetően baja Magyar Péternek, hogy megint olyan témáról kérdezték, ami neki nem tetszik, azonban az újságírók rákérdeztek. Ehelyett szerinte

inkább a gyér látogatottságú rendezvényeit kellene népszerűsíteniük.

Magyar Péter majd megmondja, hogy kell ezt

„A független sajtó nagy része hallgat és inkább az orbáni hazugsággyár uszítását tolja félóránként” , valamint:

„És azt kérik, hogy a TISZA is ezekre reagáljon. Hát nem, kedves sajtósok, majd, ha a magyar emberek valódi problémáival foglalkoztok, akkor majd válaszolunk”

– osztja ki az elvileg őt támogató médiumokat Magyar.