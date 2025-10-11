Magyar Péter akarja eldönteni, hogy a sajtó mikor és miről ír

Magyar Péter azt kifogásolja éppen, hogy a sajtó elhallgatja a „többezres” vidéki rendezvényeiket, és arra akarja rávenni őt magát is, hogy asszisztáljon ahhoz, hogy kritika nélkül „félóránként átveszik az orosz propagandát.”
Azzal volt feltehetően baja Magyar Péternek, hogy megint olyan témáról kérdezték, ami neki nem tetszik, azonban az újságírók rákérdeztek. Ehelyett szerinte
inkább a gyér látogatottságú rendezvényeit kellene népszerűsíteniük.
Magyar Péter majd megmondja, hogy kell ezt
„A független sajtó nagy része hallgat és inkább az orbáni hazugsággyár uszítását tolja félóránként” , valamint:
„És azt kérik, hogy a TISZA is ezekre reagáljon. Hát nem, kedves sajtósok, majd, ha a magyar emberek valódi problémáival foglalkoztok, akkor majd válaszolunk”
– osztja ki az elvileg őt támogató médiumokat Magyar.