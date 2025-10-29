Gerendát találtak Magyar Péter szemében

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut. Amíg az algoritmus őt fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik. A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet! – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Vágólapra másolva!

Érdekes fordulat: Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut. Amíg az algoritmus őt fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik. A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet! – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán. FORRÁS: FACEBOOK A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: Ezeket mind a Tisza Párt emberei mondták — szó szerint. Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: „Először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat! – zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!