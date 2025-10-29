Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Az oroszok bekerítették az ukránokat, brutális mészárlás – így mentheti meg Zelenszkij a katonáit

Ezt jó ha tudja!

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

Magyar Péter

Gerendát találtak Magyar Péter szemében

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, hogy Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut. Amíg az algoritmus őt fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik. A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet! – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétermesterséges intelligenciaAIOrbán Balázs

Érdekes fordulat: Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut. Amíg az algoritmus őt fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik. A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet! – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

FORRÁS: FACEBOOK

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Ezeket mind a Tisza Párt emberei mondták — szó szerint. Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: „Először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!

– zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

Orbán Balázs: A Tisza Párt el akarja titkolni a nyugdíjcsökkentési terveit
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!