Gerendát találtak Magyar Péter szemében

Érdekes fordulat: Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut. Amíg az algoritmus őt fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik. A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet! – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
Ezeket mind a Tisza Párt emberei mondták — szó szerint. Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: „Először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!
– zárta a bejegyzését Orbán Balázs.