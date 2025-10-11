A pártállami impexes cégvilágból érkezett a Tiszához Magyar Péter legújabb szövetségese

Egy új név tűnt fel Magyar Péter környezetében: Kapitány István, a Shell volt globális alelnöke, akivel a Tisza Párt elnöke már a közösségi médiában is büszkén mutatkozott közösen. A képhez fűzött kommentár szerint gazdasági és energetikai kérdésekről tárgyaltak.

A Magyar Péter és Kapitány István közötti találkozó azért is figyelemre méltó, mert Kapitány pályája a szocialista külkereskedelemből indult Fotó: Facebook

Magyar Péter legújabb szövetségese egy pártállami múltú üzletember

A Mandiner az Ellenpontot idézve arról ír, hogy a Magyar és Kapitány közötti találkozó azért is figyelemre méltó, mert Kapitány pályája a szocialista külkereskedelemből indult. A Skálától és a Vasedénytől vezetett útja az Interag külkereskedelmi vállalaton keresztül a Shellig tartott. Az Interag az 1960-as években kapta meg a Royal Dutch Shell kizárólagos magyarországi képviseletét. Az akkori vezető SZT-tiszt volt, és a cég olyan növényvédő szereket is forgalmazhatott, amelyek nyugaton már tiltólistán szerepeltek.

Kapitány 1987-ben csatlakozott az Interaghoz, később 37 éven át dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. 2023-ban megkapta a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, majd 2024 tavaszán váratlanul távozott a vállalattól. Több interjúban is utalt arra, hogy nyitott a politikai szerepvállalásra.

Kapitány felé a balliberális oldalról már korábban is érkeztek gesztusok. Kóka János korábbi SZDSZ-es miniszter egy közös képüket azzal kommentálta, hogy érdemes lenne összefognia más globális vezetőkkel.

A Shell volt vezetője 2025 májusában a Partizán vendégeként is beszélt arról, hogy az LNG – azaz a cseppfolyósított gáz – értékesítéséért lobbizott Magyarország és a Shell között. Ennek nyomán a magyar kormány 2024 őszén egy évtizedes LNG-szerződést kötött.

Magyar Péter és Kapitány találkozója energiapolitikai szempontból is beszédes. Az Európai Bizottság elvárása szerint Magyarországnak teljesen le kellene válnia az orosz energiahordozókról. A Tisza Párt EP-frakciója pedig 2024-ben nyíltan támogatta ezt az irányt. Kapitány István nyugati LNG-piaci tapasztalata ezért fontos lehet Magyar Péter számára, aki a brüsszeli vonal mentén politizál. Így a Shellből érkezett volt alelnök nemcsak szakértőként, hanem politikai szövetségesként is erősítheti Magyar Péter pozícióját – újabb jeleként annak, hogy a Tisza Párt stratégiai szövetségeket épít a nyugati gazdasági elit irányába.