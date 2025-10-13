Hírlevél

Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Kocsis Máté

Szabó Bálinttal szemléltették, ez a különbség a Lázárinfók és Magyar Péter eseményei között

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
– A futóbolond Szabó Bálinttal így bánik Lázár János, és így az agresszív Magyar Petike – jegyezte meg Facebook-videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy videót töltött fel közösségi oldalára, amelyben egy Lázárinfóról, valamint egy Magyar Péter-féle lakossági fórumról mutatott felvételt. Mindekét esetben ott volt a trombitáló Szabó Bálint, viszont a vele való bánásmódban sokatmondó a különbéség.
Kocsis MátéSzabó BálintMagyar Péter

Szellemes példával szemléltette Kocsis Máté, miképp is bánik valójában politkai ellenfeleivel Magyar Péter. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-videójában bejátszott egy Lázárinfót és egy Magyar Péter lakossági fórumáról készült felvételt, amelyeken mindkét esetben jelen volt Szabó Bálint, a trombitáló botránypolitikus. 

Magyar Péter testőrei (Forrás: Metropol)
A két rendezvény között azonban volt egy sokatmondó különbség: míg az építési és közlekedési miniszter rezzenéstelen arccal hagyta, hogy a botrányhős a fülébe trombitáljon, addig Magyar Péter a tiszás eseményéről két testőrével cipeltette ki a férfit. – A futóbolond Szabó Bálinttal így bánik Lázár János, és így az agresszív Magyar Petike – mutatott rá Kocsis Máté, majd hozzá tette: „Petikének nincsenek testőrei, nincsenek…”.

Magyar Péter testőrei az újságírókat sem hagyják kérdezni

A kormánypárti politikus ezen megjegyzésével nyilvánvalóan Magyar Péternek arra a hazugságára utal, miszerint neki nincsenek testőrei. Emlékezetes, védőemberei miatt legutóbb tavasszal került a hírekbe, amikor Filep Dávidot, a Patrióta riporterét küldte ki a rendezvényről. Portálunknak nyilatkozva az újságíró rámutatott: 

„Valahol szánalmas, hogy a figura állandóan arról beszél, hogy ne féljetek, de mindenhol testőrök veszik körül, és csak előre lebeszélt helyeken hajlandó interjút adni balos médiumoknak”.

Filep Dávid szerint látszik, hogy nagyon „megkomponálják” ezeket a rendezvényeket, ugyanis körülbelül 30 mellényes és 5-6 testőr vigyáz magyar Péterre folyamatosan..

 

