Felmérés: vezet a Fidesz-KDNP, lejtmenetben a Tisza

A Magyar Társadalomkutató friss adatai alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött.

Fotó: Magyar Társadalomkutató

A pártverseny átrendeződése leginkább a kis pártoknak kedvezett, amely igazán a Tisza számára jelent érezhető veszteséget, hiszen a kormánypártokhoz képest továbbra is nyolc százalékpontos lemaradásban van.

Megkérdőjelezhetetlen a kormánypártok támogatottsága

A kormánypártok stabilitása továbbra is megkérdőjelezhetetlen: a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók közel fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a nyolc százalékpontos hátrányát – ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) találtak új politikai otthonra.

A Demokratikus Koalíció eközben tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak kettő százalékon áll.

A felmérés alapján jelenleg három politikai erő számíthat biztos parlamenti jelenlétre: a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom. Jelen állás szerint a négyszázalékos Kétfarkú Kutya Párt is közel áll, hogy átlépje a belépési küszöböt. A Demokratikus Koalíció támogatottsága továbbra is messze elmarad a parlamenti bejutás határától.

A Fidesz–KDNP stabilizálta bázisát

A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP stabilizálta választói bázisát, ami valószínűleg nem független a kormány jóléti intézkedéseitől – így az Otthon start program kedvező fogadtatásától, illetve a családi adókedvezmények bővítésétől és a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől.

A Tisza Párt ezzel szemben nem tudott javítani a nyolc százalékpontos hátrányán.

A párt támogatottságára hatással lehetett Magyar Péter lendületét vesztett országjárása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő Tisza-adóval kapcsolatos botrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is. A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével sem talált magára, és a párt által napirendre emelt Szőlő utcai álhírbotrány pedig inkább visszaesést, mintsem áttörést okozott. A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is jobboldali kormánykritikus alternatívát kínál, és tartani tudja parlamenti küszöb feletti támogatottságát.