Erre készül valójában Magyar Péter és a Tisza Párt az egészségügyben

Mire készül valójában a Tisza az egészségügyben? Miért mond Magyar Péter mást a nyilvánosságban, mint az emberei? Most akkor ki hazudik? – teszi fel a kérdéseket Takács Péter egészségügyi államtitkár. A Tisza Párt egészségügyi programja súlyos önellentmondásokkal terhelt.
Magyar Péter színre lépése óta a kórházakat próbálja politikai csatatérré alakítani: hőmérőzik, hergel, álhíreket gyárt. Mostanában szuperkórházakat és varázsütésre paradicsomi állapotokat ígér – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter emberei egészen mást mondanak

Az államtitkár azonban megállapítja a fentiekkel ellentétben, hogy eközben Magyar Péter emberei mintha másik kottából játszanának. Az államtitkár felidézi,

Kollár Kingát örömmel tölti el, hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozni, továbbá Tarr Zoltán elkotyogja a Tisza-adó terveit, ami szerint

az orvosok nettó bére 3,2 millió forinttal, az ápolóké 280.000 forinttal csökkenne éves szinten,

és ágyszámcsökkentést, leépítéseket helyez kilátásba, Hegedűs Zsolt pedig arról beszél, hogy szülészeteket, ortopédiai osztályokat záratna be.

Megjegyzi, hogy eközben még a baloldal házi egészségügyi szakértője, Kunetz Zsombor is elmondta, hogy

a Tisza Párt egészségügyi programja súlyos önellentmondásokkal terhelt.

Majd Takács felteszi a jogos kérdéseket, ahogyan ő fogalmaz:

  • Most akkor ki hazudik?
  • Miért mond Magyar Péter mást a nyilvánosságban, mint az emberei?
  • Mire készül valójában a Tisza az egészségügyben?

„Péter, az embereid megint lebuktattak. Az egészségügy nem gyerekjáték!

Most az egyszer vállalj felelősséget, állj ki az emberek elé és mondj igazat”

– tette hozzá az államtitkár.

 

