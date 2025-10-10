Az ellenzéket régóta külföldiek támogatják, Magyar Péter sem kivétel

Van itt egy rendes ellenzéki tábor is, amelyik mindig meg akarja buktatni a kormányt. Ezek mögött általában külföldiek állnak. Talán Horn Gyula mögött nem állt, de azóta lévő baloldal mögött mindig vagy amerikaiak, vagy nyugat-európaiak állnak. A Tisza is egy ilyen projekt, ami Márki-Zay is volt, csak ő dollárt használt, a Tisza meg eurót használ, de ugyanúgy egy külföldi bábszervezet – fogalmaz Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péteréket is támogatják külföldről. Forrás: Facebook

Kocsis Máté mondandójának tartalmát erősíti az is, hogy az Európai Parlament baloldali többsége leszavazta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, így a Tisza Párt vezetője – Dobrev Klárához és Ilaria Salishoz hasonlóan – politikai védelmet élvezhet továbbra is. Emlékezetes az is, hogy Márki-Zay Péter több milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott a kampányára 2022-ben.

Borítókép: Magyar Péter Forrás: Facebook