Rendkívüli!

Az oroszok keményen odaléptek – komoly vádakkal illették a felfuvalkodott Nyugatot

Kocsis Máté

Magyar Péter ma sem ment álszentségért a szomszédba, Kocsis Máté vitte be neki a kegyelemdöfést

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
„A Tiszás fenyegetország” – írja Kocsis Máté legújabb Facebook-videója fölött, amelyben a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter agresszív megnyilvánulásaira hívja fel a figyelmet. A felvételen a Tisza Párt vezetője látható és hallható fenyegető megnyilvánulásai közben.
Kocsis MátéHír TVMagyar Péter

A Tiszás fenyegetország. Slim fit méregszák ma sem ment álszentségért a szomszédba! – írja Facebook-videója fölött Kocsis Máté

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)
Magyar Péter azt mondja az újságíróknak, hogy „mocskos senkik vagytok” másokat arra kér, hogy kezeltessék magukat, a HírTV stábját belökné a Dunába, a közmédia újságíróját pedig megfenyegeti.(Fotó: Markovics Gábor)

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében arra utalt, hogy Magyar Péterék szeretetországról kommunikálnak, közben gyűlöletet szítanak. A felvételen látható néhány jelenet, amelyen Magyar Péter azt mondja az újságíróknak, hogy „mocskos senkik vagytok” másokat arra kér, hogy kezeltessék magukat, a HírTV stábját belökné a Dunába, a közmédia újságíróját pedig megfenyegeti.

Emlékezetes az is, hogy Magyar Péter korábban büdös szájúnak nevezte a saját szavazóit, EP-képviselőit agyhalottaknak tartja, sőt elmondása szerint az egyikük Soros-ügynök. Később már olyan felvételek jelentek meg, ahol a sajtó munkatársairól mond Magyar Péter többek között olyanokat, hogy a köcsögök, sőt a Hír TV munkatársait a Dunába löketné.

Magyar Pétert korábban egy sajtótájékoztatón Hír TV forgatóstábja is kérdezte volna, a politikus azonban teljesen megvadult.

Egyből felpattant az asztaltól és kétségbeesetten kért segítséget biztonsági embereitől, hogy azonnal távolítsák el a közeléből Heiter Dávid Tamást, a Hír TV munkatársát.

 Ezt követően az egyik biztonsági ember pedig szó szerint kihajította az ajtón a riportert. De említhetnénk Ruszin-Szendi Romulusz, vagy Aranyosi Péter lökdelőzését is.

 

