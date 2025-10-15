Magyar Péter ma sem ment álszentségért a szomszédba, Kocsis Máté vitte be neki a kegyelemdöfést

A Tiszás fenyegetország. Slim fit méregszák ma sem ment álszentségért a szomszédba! – írja Facebook-videója fölött Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében arra utalt, hogy Magyar Péterék szeretetországról kommunikálnak, közben gyűlöletet szítanak. A felvételen látható néhány jelenet, amelyen Magyar Péter azt mondja az újságíróknak, hogy „mocskos senkik vagytok” másokat arra kér, hogy kezeltessék magukat, a HírTV stábját belökné a Dunába, a közmédia újságíróját pedig megfenyegeti.

Emlékezetes az is, hogy Magyar Péter korábban büdös szájúnak nevezte a saját szavazóit, EP-képviselőit agyhalottaknak tartja, sőt elmondása szerint az egyikük Soros-ügynök. Később már olyan felvételek jelentek meg, ahol a sajtó munkatársairól mond Magyar Péter többek között olyanokat, hogy a köcsögök, sőt a Hír TV munkatársait a Dunába löketné.

Magyar Pétert korábban egy sajtótájékoztatón Hír TV forgatóstábja is kérdezte volna, a politikus azonban teljesen megvadult.

Egyből felpattant az asztaltól és kétségbeesetten kért segítséget biztonsági embereitől, hogy azonnal távolítsák el a közeléből Heiter Dávid Tamást, a Hír TV munkatársát.

Ezt követően az egyik biztonsági ember pedig szó szerint kihajította az ajtón a riportert. De említhetnénk Ruszin-Szendi Romulusz, vagy Aranyosi Péter lökdelőzését is.