Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Már nincs remény? Moszkva sokkoló üzenete mindent borít

Magyar Péter

Magyar Péter a magyar Zelenszkij az osztrák EP-képviselő szerint

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Az Európai Néppárt rég letért a kereszténydemokrata útról, és mára egyetlen célja maradt: ártani Magyarországnak és Orbán Viktornak” – jelentette ki Harald Vilimsky osztrák EP-képviselő, reagálva arra, hogy Brüsszel politikai döntéssel védte meg a Tisza Párt vezetőjét. Mint mondta, miközben az Európai Néppárt a „magyar Zelenszkijt”, vagyis Magyar Pétert védi, a brutális támadásokkal vádolt szélsőbalos Ilaria Salis is megőrizheti mentelmi jogát – ez mindent elmond arról, hogyan működik ma az unió.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterEurópai NéppártEurópai Parlament

„A szélsőbaloldali Ilaria Salis megőrzi mentelmi jogát brutális erőszakcselekményei ellenére – miközben az Európai Néppárt védelmébe veszi a magyar Zelenszkijt,  azaz Magyar Pétert, aki ellen lopás és rágalmazás miatt is eljárás folyik. Ez a kettős mérce mindent elmond arról, hogyan működik ma Brüsszel: az Európai Néppárt már rég letért a kereszténydemokrata útról, és csak egyetlen célja maradt: ártani Magyarországnak és Orbán Viktor miniszterelnöknek” – fogalmazott Harald Vilimsky, osztrák EP-képviselő Magyar Péter mentelmi jogáról szóló botrányról.

A szeptember 23-i zárt ajtós JURI-szavazáson Magyar Péter, Dobrev Klára és Iliara Salis ügyében döntöttek Fotó: AFP
A szeptember 23-i zárt ajtós JURI-szavazáson Magyar Péter, Dobrev Klára és Iliara Salis ügyében döntöttek  Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla: az Európai Parlament keddi ülésén a baloldali képviselők egyértelműen politikai alapon döntöttek, amikor nem engedték, hogy Magyar Péter ügye a bíróság elé kerüljön, és ebben ráadásul kulcsszerepet kapott Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát.

Ez háromszoros szégyen az uniós intézményrendszerre nézve: ez már nem demokrácia, nem parlamentarizmus, nem jogállamiság

– fogalmazott Harald Vilimsky. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!