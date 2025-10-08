Magyar Péter a magyar Zelenszkij az osztrák EP-képviselő szerint

„A szélsőbaloldali Ilaria Salis megőrzi mentelmi jogát brutális erőszakcselekményei ellenére – miközben az Európai Néppárt védelmébe veszi a magyar Zelenszkijt, azaz Magyar Pétert, aki ellen lopás és rágalmazás miatt is eljárás folyik. Ez a kettős mérce mindent elmond arról, hogyan működik ma Brüsszel: az Európai Néppárt már rég letért a kereszténydemokrata útról, és csak egyetlen célja maradt: ártani Magyarországnak és Orbán Viktor miniszterelnöknek” – fogalmazott Harald Vilimsky, osztrák EP-képviselő Magyar Péter mentelmi jogáról szóló botrányról.

A szeptember 23-i zárt ajtós JURI-szavazáson Magyar Péter , Dobrev Klára és Iliara Salis ügyében döntöttek Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla: az Európai Parlament keddi ülésén a baloldali képviselők egyértelműen politikai alapon döntöttek, amikor nem engedték, hogy Magyar Péter ügye a bíróság elé kerüljön, és ebben ráadásul kulcsszerepet kapott Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát.

Ez háromszoros szégyen az uniós intézményrendszerre nézve: ez már nem demokrácia, nem parlamentarizmus, nem jogállamiság

– fogalmazott Harald Vilimsky.