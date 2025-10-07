Magyar Péter bevadult, Brüsszelben földbe állították a Tiszát

Dölyfös Péter bizony súlyos eset. Ideges, mert a sorozatosan kiszivárgott felvételek politikusairól, a feltehetően ukrán segítséggel kiszivárgott közel húszezer magyar ember személyes adatai, valamint a mentelmi jogi bohózat Brüsszelben földbe állították a Tiszát. Toporzékolva a színpadról dobja le és rángatja Orbán Viktor kartonbábuját, amit mindenhová magával cipel (lehet, hogy vele is alszik?). Sajnálom azt a néhány embert, aki adott egy esélyt a kamikaze-messiásnak, és megnézte ezt a cirkuszt. Ennél tényleg sokkal jobbat érdemel minden, politika iránt érdeklődő magyar ember. Maradjunk a higgadtság, a béke, az ész és az érvek oldalán! – írja Facebook-videója fölött Szentkirályi Alexandra, amelyben az látható, ahogyan Magyar Péter földhöz vág egy bábút.
Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter teljesen elszabadult, papírbábot vitt színpadra, amely Orbán Viktort ábrázolja. Egy legújabb videó tanúsága szerint azonban olyan ideges lett a Tisza-vezér, hogy földhoz vágta a bábút.
A politikus feltételezhetően azért ideges, mert hétfőn kirobbant az újabb Tisza-botrány: a párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail- és lakcímek nyilvánosan elérhetők az interneten.
A lista hiteles: több érintettel is felvettük a kapcsolatot, és nyilatkozataik lényegében igazolták az adatok valódiságát.
A tiszások körében zavart, bosszankodást és döbbenetet tapasztaltunk. Volt, aki csak lapunktól tudta meg, hogy legfontosabb személyes adatai nyilvánosak lettek.
A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.
A telefonos applikációt sajtóhírek szerint ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.
Egy nyilvánosan elérhető linken mintegy húszezer felhasználónak találhatók olyan személyes adatai, mint a neve, e-mail-címe és telefonszáma, adott esetben lakcíme és az anyja neve. Sőt az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.