Magyar Péter bevadult, Brüsszelben földbe állították a Tiszát

Dölyfös Péter bizony súlyos eset. Ideges, mert a sorozatosan kiszivárgott felvételek politikusairól, a feltehetően ukrán segítséggel kiszivárgott közel húszezer magyar ember személyes adatai, valamint a mentelmi jogi bohózat Brüsszelben földbe állították a Tiszát. Toporzékolva a színpadról dobja le és rángatja Orbán Viktor kartonbábuját, amit mindenhová magával cipel (lehet, hogy vele is alszik?). Sajnálom azt a néhány embert, aki adott egy esélyt a kamikaze-messiásnak, és megnézte ezt a cirkuszt. Ennél tényleg sokkal jobbat érdemel minden, politika iránt érdeklődő magyar ember. Maradjunk a higgadtság, a béke, az ész és az érvek oldalán! – írja Facebook-videója fölött Szentkirályi Alexandra, amelyben az látható, ahogyan Magyar Péter földhöz vág egy bábút.

Magyar Péter bekattant, egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregette, most földhöz vágta. Forrás: YouTube

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter teljesen elszabadult, papírbábot vitt színpadra, amely Orbán Viktort ábrázolja. Egy legújabb videó tanúsága szerint azonban olyan ideges lett a Tisza-vezér, hogy földhoz vágta a bábút.

A politikus feltételezhetően azért ideges, mert hétfőn kirobbant az újabb Tisza-botrány: a párt közel húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki, a nevek, a telefonszámok, az e-mail- és lakcímek nyilvánosan elérhetők az interneten.

A Tisza Párt elnöke és hírhedt ukrán kapcsolata, Magyar Péter Tseber Rolanddal: Ukrajna nagyon fontos nekik (Forrás: Facebook)

A lista hiteles: több érintettel is felvettük a kapcsolatot, és nyilatkozataik lényegében igazolták az adatok valódiságát.

A tiszások körében zavart, bosszankodást és döbbenetet tapasztaltunk. Volt, aki csak lapunktól tudta meg, hogy legfontosabb személyes adatai nyilvánosak lettek.

A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A telefonos applikációt sajtóhírek szerint ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.

Egy nyilvánosan elérhető linken mintegy húszezer felhasználónak találhatók olyan személyes adatai, mint a neve, e-mail-címe és telefonszáma, adott esetben lakcíme és az anyja neve. Sőt az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.