Magyar Péter hisztérikus rohamot kapott, leleplezték a Tisza terveit

Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Magyar Péter nehezen viseli az igazságot, hisztizett egy sort Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezzel Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről. A Tisza Párt vezérét rendkívül zavarhatja, hogy kiderült a legújabb megszorító intézkedésre vonatkozó tervük, amely fájdalmasan érintené a nyugdíjasokat.

A Tisza nyugdíjakat sarcolna

A lap emlékeztet, a magát tiszásnak valló Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, s ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges.

De ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,

azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogy hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

De a Tisza Pártnál felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is, amiről Surányi György beszélt a Partizánban.

Orbán Balázs mesterséges intelligenciával kapcsolatos videója itt megtekinthető:

Magyar Péter sértődött Facebook-posztjára is reagált Orbán Balázs. Ebben Magyar Péter szóhasználatát idézve azt írja: „brutális, precedens nélküli és elképesztő, hogy milyen nyugdíjcsökkentésre készül a Tisza Párt. És amikor valaki leleplezi a terveiket, jön a vádaskodás, a tagadás meg a hárítás”.

– Pedig a napnál is világosabb: a Tisza Párt szakértői szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű. Elmondták, hogy 10-20 százalékkal csökkentenék a nyugdíjakat, elvennék a 13. havi nyugdíjat, megszüntetnék a nőknek 40 év munkaviszony után járó korengedményt. Ezek a megszólalások elérhetők videófelvételeken, bárki megtekintheti őket! – emlékeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója. Hozzátette:

És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!

Orbán Balázs hangsúlyozta, természetesen ezt nem fogják hagyni, és megvédik a nyugdíjakat.