Magyar Péter hisztérikus rohamot kapott, leleplezték a Tisza terveit

Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Ezzel Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről. A Tisza Párt vezérét rendkívül zavarhatja, hogy kiderült a legújabb megszorító intézkedésre vonatkozó tervük, amely fájdalmasan érintené a nyugdíjasokat.
A Tisza nyugdíjakat sarcolna
A lap emlékeztet, a magát tiszásnak valló Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, s ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges.
De ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,
azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogy hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.
De a Tisza Pártnál felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is, amiről Surányi György beszélt a Partizánban.
Orbán Balázs mesterséges intelligenciával kapcsolatos videója itt megtekinthető:
Magyar Péter sértődött Facebook-posztjára is reagált Orbán Balázs. Ebben Magyar Péter szóhasználatát idézve azt írja: „brutális, precedens nélküli és elképesztő, hogy milyen nyugdíjcsökkentésre készül a Tisza Párt. És amikor valaki leleplezi a terveiket, jön a vádaskodás, a tagadás meg a hárítás”.
– Pedig a napnál is világosabb: a Tisza Párt szakértői szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű. Elmondták, hogy 10-20 százalékkal csökkentenék a nyugdíjakat, elvennék a 13. havi nyugdíjat, megszüntetnék a nőknek 40 év munkaviszony után járó korengedményt. Ezek a megszólalások elérhetők videófelvételeken, bárki megtekintheti őket! – emlékeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója. Hozzátette:
És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!
Orbán Balázs hangsúlyozta, természetesen ezt nem fogják hagyni, és megvédik a nyugdíjakat.
A Tisza-adó mindenkit súlyosan érintene
A nyugdíjakat érintő sarcok mellett hétről hétre derülnek ki a további részletek Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben:
személyi jövedelemadó-emeléssel, társaságiadó-emeléssel és akár negyvenszázalékos nyereségadóval.
Családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától. Az egészségügyben és az oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel. A mezőgazdaságot pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, a gazdáink pedig elfelejthetnék a területalapú támogatásokat.
Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy szerinte a választás után a kormánynak azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához.
Emellett a Tisza második embere, Tarr Zoltán és a párt főtanácsadója, Dálnoki Áron azon az elhíresült etyeki fórumon a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszélt a jövedelemadó terén. A Tisza által kezdeményezett szja-változtatás valójában egy jókora adóemelés, aminek hatásra a munkavállalók elsöprő többségének csökkenne a fizetése, de a társasági adót is közel háromszorosára, a mostani kilencről 27 százalékra emelné a párt, de bevezetné a háromsávos, húsz-harminc-, illetve negyvenszázalékos nyereségadót is, így lehetetlenítve el a vállalkozásokat.
Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet
– fogalmazott Tarr Zoltán.
Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.
Fotó: Hatlaczki Balázs