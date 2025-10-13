Itt van Magyar Péter kulcsmondata, ami alapján kiderült: a Tisza Párt valóban háborúpárti

„Nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni” – idézte Magyar Péter szavait közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: Magyar Péter csak Ukrajna érdekeit nézi. Mint arról az Origo is beszámolt, a Gordon nevű ukrán lap készített interjút Tseber Rolanddal, a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel.

Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

A beszélgetésben Magyar Péter barátja kifejtette: Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

És ekkor Péter érkezett a segéllyel, mindezt elítélte, és nyíltan kimondta, hogy nem terroristákkal kell tárgyalni, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy segítsünk Ukrajnának győzni”

– jelentette ki Tseber Roland.

Amennyiben valakinek eddig kétségei voltak Magyar Péter háborúpártiságával kapcsolatban, ezután a kijelentés után már nem lesznek.