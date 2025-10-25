Hírlevél

Mi történt?

Már az ukrán atomerőmű is könyörög Kijevnek, hogy hallgasson Putyinra

Meglepő!

Szoboszlai Dominiket a Liverpool róla szóló elképesztő posztja ébresztette – fotó

Magyar Péter

Kóka János és Magyar Péter tanácsadója így szereztek meg áron alul egy értékes balatoni ingatlant

A Tisza Párt új egészségügyi szakértője, Túri Péter nem csupán korábbi miniszteri biztos és a légimentők vezetője volt a baloldali kormányok idején, hanem Kóka János régi ismerőse és üzlettársa is. A volt SZDSZ-es miniszter ugyan azt állítja, már nem kíván politikai szerepet vállalni, ám a háttérből aktívan szervezi a Tisza körüli értelmiségi kört, és több, Magyar Péter mellett feltűnő szereplő is hozzá köthető - derül ki az Ellenpont tényfeltáró cikkéből.
Magyar PéterKóka JánosSZDSZ

Kóka János idén tavasszal még arról beszélt, hogy „nincs politikai ambíciója”, de az elmúlt hónapokban egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt körül zajló szerveződésben komoly szerepet vállal. Ő biztatta a korábbi Shell-vezért, Kapitány Istvánt, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal, most pedig egy újabb, hozzá köthető név tűnt fel Magyar Péter tanácsadói testületében: Túri Péter.

Magyar Péter tanácsadója, Túri Péter együtt nyomult Kóka Jánossal. Fotó: Facebook / Facebook

Magyar Péter tanácsadójának ügyletei 

Az Ellenpont cikkéből kiderült, hogy Túri és Kóka kapcsolata az egyetemi évekre nyúlik vissza: a SOTE-n voltak évfolyamtársak, majd 2004-ben Kóka nevezte ki Túrit miniszteri biztossá. Később a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vezetőjeként dolgozott, amíg 2011-ben le nem váltották.

A két férfi neve a 2007-es Poszeidon-ügy kapcsán került elő a sajtóban, amikor egy balatonkenesei vízparti telekhez jutottak hozzá a piaci ár töredékéért, alig néhány héttel az építési tilalom feloldása előtt. A történet külön érdekessége, hogy Túri édesapja akkoriban a helyi Honvéd Üdülő parancsnoka volt, így a család jól ismerte a térséget és az érintett ingatlanokat.

Bár az ügy később elsikkadt, a kenesei ingatlanszerzés sokak szerint jól példázta az egykori SZDSZ-es üzleti körök működését. Most, hogy Túri a Tisza Párt egészségügyi csapatában bukkan fel, újra összekapcsolódni látszanak ezek a régi személyes és gazdasági hálók.

Miközben a Tisza Párt gyakran bírálja a kormányközeli balatoni ingatlanügyeket, saját köreiben is feltűnnek a korábbi SZDSZ-es elit szereplői – köztük Kóka régi emberei, akik most Magyar Péter körül kezdenek újra pozíciókat építeni.

 

