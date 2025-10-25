Kóka János és Magyar Péter tanácsadója így szereztek meg áron alul egy értékes balatoni ingatlant

Kóka János idén tavasszal még arról beszélt, hogy „nincs politikai ambíciója”, de az elmúlt hónapokban egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt körül zajló szerveződésben komoly szerepet vállal. Ő biztatta a korábbi Shell-vezért, Kapitány Istvánt, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal, most pedig egy újabb, hozzá köthető név tűnt fel Magyar Péter tanácsadói testületében: Túri Péter.

Magyar Péter tanácsadója, Túri Péter együtt nyomult Kóka Jánossal. Fotó: Facebook / Facebook

Magyar Péter tanácsadójának ügyletei

Az Ellenpont cikkéből kiderült, hogy Túri és Kóka kapcsolata az egyetemi évekre nyúlik vissza: a SOTE-n voltak évfolyamtársak, majd 2004-ben Kóka nevezte ki Túrit miniszteri biztossá. Később a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. vezetőjeként dolgozott, amíg 2011-ben le nem váltották.

A két férfi neve a 2007-es Poszeidon-ügy kapcsán került elő a sajtóban, amikor egy balatonkenesei vízparti telekhez jutottak hozzá a piaci ár töredékéért, alig néhány héttel az építési tilalom feloldása előtt. A történet külön érdekessége, hogy Túri édesapja akkoriban a helyi Honvéd Üdülő parancsnoka volt, így a család jól ismerte a térséget és az érintett ingatlanokat.

Bár az ügy később elsikkadt, a kenesei ingatlanszerzés sokak szerint jól példázta az egykori SZDSZ-es üzleti körök működését. Most, hogy Túri a Tisza Párt egészségügyi csapatában bukkan fel, újra összekapcsolódni látszanak ezek a régi személyes és gazdasági hálók.

Miközben a Tisza Párt gyakran bírálja a kormányközeli balatoni ingatlanügyeket, saját köreiben is feltűnnek a korábbi SZDSZ-es elit szereplői – köztük Kóka régi emberei, akik most Magyar Péter körül kezdenek újra pozíciókat építeni.