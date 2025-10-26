Magyar Péter ukrán barátja eltűnt, keressük!

Tudjuk, hogy kicsoda Miroslav Tokar? Az az ember, az az ukrán ember, aki a Tisza Pártnak az applikációját megcsinálta. Kikerültek az adatok, 20 ezer ember adatai kiszivárogtak, hogy hogy nem. Ez az első állítás – mondta Menczer Tamás, majd hozzátette:

A második állítás, ott kiszivárogtak azok is, hogy kik az úgynevezett adminisztrátorok a Tisza Párt applikációjánál. Harmadik állítás, az adminisztrátorok között volt egy Miroslav Tokar nevű ember, ukrán ember. Negyedik állítás, ez a Tokar egy ukrán cégnek dolgozik, egy olyan ukrán cégnek, amely applikációkat is készít. És az ötödik állítás, hogy ennek a Tokarnak a főnöke hogy hogy nem bedolgozik az ukrán hadseregnek, és együttműködik drónfejlesztés és egyéb területeken. Hatodik állítás, hogy Tokar eltűnt. Az én kérdésem csak annyi, hogy hol van Tokar? Hol van Miroslav Tokar, az az ukrán ember, aki a Tisza Pártnak az ukrán Tisza Világ applikációt megcsinálta, és egy ember biztosan tudna erre válaszolni. Ezt pedig Magyar Péternek hívják.

Tokarnak volt állítólag egy lakcíme a Hungaroringnél, de Tokar eltűnt, leszedte magát a közösségi médiáról, mintha sose létezett volna. Úgyhogy a helyzet az, hogy olyan szoros az összefonódás az ukránok, Zelenszkij és Magyar Péter és a Tisza Párt között, hogy már az applikációt is ők csinálják. De ez nem véletlen. Megcsinálták a felmérésüket, ugye emlékeztek, 58 százalékuk támogatja a tiszásoknál Ukrajna uniós tagságát. Ezt adják ők. Zelenszkij meg mindent ad cserébe. Támogatást, és amit lehet, még az applikációt is – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.