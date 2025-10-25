Magyar Péter vállvetve vonult azzal, aki szankciókat követel hazánk ellen

Nocsak, hát ki masírozott Magyar Péter tüntetésén - kezdte posztját Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője.

A "lengyel Kollár Kinga" bukkant fel Magyar Péterék menetében

Fotó: Deutsch Tamás Facebook oldala

Ott volt Michal Wawrykiewicz, a lengyel libsi-néppárti képviselő. Ismerős a neve? Nem véletlenül!

Ő az, aki az Európai Parlamentben a Magyarországot elítélő jelentéstervezet néppárti felelőse.

Igen, jól olvasod: az a figura, aki felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja meg a hazánknak járó uniós forrásokat, és szankciókat akar Magyarország ellen! A lengyel Kollár Kinga.

És ez az ember, aki a tiszások brüsszeli párttársa, most ott vonult Magyar Péterrel és a Tisza menetével.Vállvetve, mosolyogva, együtt, kéz a kézben.

Wawrykiewicz maga mondta: „A Néppárt politikája Ukrajna támogatása, és tudom, hogy a Tisza is ezen az úton jár.”

Kell még mondanom valamit, Ildikó - idézte végül a szállóigévé vált részt az őszödi beszédből Deutsch Tamás.