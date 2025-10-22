Magyar Péter vesztésre áll Orbán Viktorral szemben

Brüsszeli támogatói már tavaly úgy mutatták be a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország következő miniszterelnökét. Míg az Orbán-kormánnyal szemben ellenérdekelt nemzetközi szereplők bíznak Magyar Péter képességeiben, a magyar választókat nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére.

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ugyanis

a magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt.

A DK és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, hiszen Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. A választók határozott véleményét a kérdésben jól mutatja, hogy mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából.