Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Orbán Viktor

Magyar Péter vesztésre áll Orbán Viktorral szemben

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Magyar Péter a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a miniszterelnöknél jobb munkát végezni.
Orbán ViktorFideszTisza PártMi Hazánkközvélemény-kutatásDKMi Hazánk MozgalomNézőpont IntézetToroczkai LászlóMagyar Péter

Brüsszeli támogatói már tavaly úgy mutatták be a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország következő miniszterelnökét. Míg az Orbán-kormánnyal szemben ellenérdekelt nemzetközi szereplők bíznak Magyar Péter képességeiben, a magyar választókat nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére.

Sarm es-Sejk, 2025. október 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ugyanis

a magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt.

A DK és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, hiszen Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek. A választók határozott véleményét a kérdésben jól mutatja, hogy mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából

 

