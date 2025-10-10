Magyar Péterről kiderült, hogy megrögzött hazudozó: a mentelmi joga került terítékre

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy lemond a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez, most pedig azt mondja, hogy ő nem tud lemondani a mentelmi jogáról, mert arról csak az Európai Parlament dönthet. Vajon mikor hazudott? – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Emlékezetes: Magyar Péter korábban a mentelmi jog eltörléséről szónokolt, aztán a diszkóból mégis egyenesen Manfred Weberhez futott.

A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla.

A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta. A rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amit később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvez.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében fordult hivatalosan az Európai Parlamenthez, kérve a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át mindössze dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül.

Az Európai Parlament plenáris ülése a héten határozott Magyar Péter ügyében. A döntés értelmében a Tisza Párt vezetőjének nem függesztik fel mentelmi jogát.