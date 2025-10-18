Hetvenkét nap alatt a jövőbe: megújult a Magyar Színház nézőtere

A Magyar Színház új nézőtere hivatalosan is elkészült: október 16-án adták át az épületet, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb fejlesztését valósította meg. A hetvenkét nap alatt végzett felújítás során a régi, 1966-ban beépített székeket kényelmes, modern ülőhelyek váltották, a tér új burkolatot, korszerű világítást és tágasabb elrendezést kapott.

Magyar Színház – Magyar Színház nézőtér felújítás Forrás: Facebook

A színház vezetése szerint a cél nem csupán a technikai korszerűsítés volt, hanem egy inspiráló, közösségbarát tér megteremtése. Az átadón a résztvevők részleteket láthattak A kölyök című musicalből is, amely tavaly a közönségdíjat is elnyerte.

A fejlesztés mögött komoly közösségi összefogás állt: a „Fogadj örökbe egy széket!” kampány keretében több mint kétszáz magánszemély, család és vállalat támogatta a felújítást. A támogatók neve vagy logója mostantól a székeken látható, a projekt pedig elnyerte a Magyar Teátrumi Társaság Legjobb offline marketingmegoldás díját.

Az eseményen Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára is méltatta a színház fejlődését:

„A Magyar Színház tudatos stratégia mentén fejlődik – nemcsak építészetileg, hanem tartalmilag is. A cél, hogy a színház elvarázsolja a közönséget, és boldogabb emberekként engedje haza őket.”

Nagy Viktor igazgató személyes beszédében arról beszélt, milyen fontos számára az épület megújulása:

„Egy új világba léptünk, és megnyílt előttünk valami, ahova örömmel léphetünk be.”

A munkálatok két ütemben valósultak meg: először a közönségforgalmi terek, majd a nézőtér újult meg. Szabó Zoltán műszaki vezető szerint a fejlesztés célja a nézői komfort növelése volt, amit azóta is pozitív visszajelzések igazolnak.

A belsőépítészeti terveket Beke István készítette, aki elmondta, hogy a modernizálás mellett fontos volt az épület eredeti modernista karakterének megőrzése. A következő lépés a homlokzat megújítása lesz, amely új külsőt ad majd az egész épületnek.

A Magyar Színház számára a nézőtér átadása új fejezetet jelent: a 2023/2024-es évad rekordot döntött 138 831 látogatóval, és most már méltó, korszerű környezetben folytatódhat a munka – a közönségért és a közösségért.