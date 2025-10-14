Magyarország annyira „elszigetelt”, hogy a térségből csak Orbán Viktort hívták meg a békecsúcsra

Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere egy Facebook üzenetben arra hívja fel a figyelmet, hogy a balliberális globalista erők nagyon szomorúak lehetnek most. Bóka János szerint ez amiatt van, mivel a Sarm el-Sejk-i közel-keleti békecsúcson való részvételre a közép-európai térségből egyedüliként a magyar miniszterelnök kapott meghívást, ami teljesen lerombolja a baloldalnak azt a hamis narratíváját, ami szerint Orbán Viktor miatt Magyarország el van szigetelődve a diplomáciai világtól. A gázai békemegállapodásról szóló csúcstalálkozón készült csoportképen Bóka János bejelölte, hogy Európából összesen csak néhány politikus - köztük Orbán Viktor - kapott meghívót Donald Trump amerikai elnöktől a találkozóra.

A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: Magyarország miniszterelnöke mellett csak a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető. Fotó: Nagy Máté

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egyedüliként képviselte Közép-Európát a békecsúcson

Orbán Viktor tehát már megint olyannyira elszigetelődött, hogy maga Donald Trump hívta meg őt az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol aláírták a gázai háborút lezáró békeszerződést.

A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: a magyar miniszterelnök mellett a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető.

A magyar jelenlét tehát óriási diplomáciai siker Orbán Viktor és Magyarország számára egyaránt.

Az európai résztvevők (köztük a nem EU tagok is) teljes listája:

Keir Starmer brit miniszterelnök

Emmanuel Macron francia államfő

Friedrich Merz német kancellár

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök

Dick Schoof holland miniszterelnök

Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök

Orbán Viktor magyar miniszterelnök

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök

Rajtuk kívül António Costa, az Európai Tanács portugál elnöke is részt vett a találkozón az EU intézményi oldaláról.