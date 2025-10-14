Magyarország annyira „elszigetelt”, hogy a térségből csak Orbán Viktort hívták meg a békecsúcsra

Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere egy Facebook üzenetben arra hívja fel a figyelmet, hogy a balliberális globalista erők nagyon szomorúak lehetnek most. Bóka János szerint ez amiatt van, mivel a Sarm el-Sejk-i közel-keleti békecsúcson való részvételre a közép-európai térségből egyedüliként a magyar miniszterelnök kapott meghívást, ami teljesen lerombolja a baloldalnak azt a hamis narratíváját, ami szerint Orbán Viktor miatt Magyarország el van szigetelődve a diplomáciai világtól. A gázai békemegállapodásról szóló csúcstalálkozón készült csoportképen Bóka János bejelölte, hogy Európából összesen csak néhány politikus - köztük Orbán Viktor - kapott meghívót Donald Trump amerikai elnöktől a találkozóra.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egyedüliként képviselte Közép-Európát a békecsúcson
Orbán Viktor tehát már megint olyannyira elszigetelődött, hogy maga Donald Trump hívta meg őt az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol aláírták a gázai háborút lezáró békeszerződést.
A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: a magyar miniszterelnök mellett a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető.
A magyar jelenlét tehát óriási diplomáciai siker Orbán Viktor és Magyarország számára egyaránt.
Az európai résztvevők (köztük a nem EU tagok is) teljes listája:
- Keir Starmer brit miniszterelnök
- Emmanuel Macron francia államfő
- Friedrich Merz német kancellár
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
- Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök
- Dick Schoof holland miniszterelnök
- Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök
- Orbán Viktor magyar miniszterelnök
- Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök
- Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök
Rajtuk kívül António Costa, az Európai Tanács portugál elnöke is részt vett a találkozón az EU intézményi oldaláról.