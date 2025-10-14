Hírlevél

Orbán Viktor

Magyarország annyira „elszigetelt”, hogy a térségből csak Orbán Viktort hívták meg a békecsúcsra

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Orbán Viktor részvétele a gázai békemegállapodás csúcstalálkozóján látványosan megcáfolta azt a baloldali narratívát, miszerint Magyarország diplomáciailag elszigetelt lenne. Bóka János Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere szerint ugyanis a közel-keleti béke aláírására szervezett csúcstalálkozóra a térségből egyedül a magyar miniszterelnök kapott meghívást.
Orbán ViktorbékecsúcstalálkozóDonald Trumpbékemegállapodás

Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere egy Facebook üzenetben arra hívja fel a figyelmet, hogy a balliberális globalista erők nagyon szomorúak lehetnek most. Bóka János szerint ez amiatt van, mivel a Sarm el-Sejk-i közel-keleti békecsúcson való részvételre a közép-európai térségből egyedüliként a magyar miniszterelnök kapott meghívást, ami teljesen lerombolja a baloldalnak azt a hamis narratíváját, ami szerint Orbán Viktor miatt Magyarország el van szigetelődve a diplomáciai világtól. A gázai békemegállapodásról szóló csúcstalálkozón készült csoportképen Bóka János bejelölte, hogy Európából összesen csak néhány politikus - köztük Orbán Viktor - kapott meghívót Donald Trump amerikai elnöktől a találkozóra.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egyedüliként képviselte Közép-Európát a közel-keleti békecsúcson
A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: Magyarország miniszterelnöke mellett csak a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető. Fotó: Nagy Máté

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egyedüliként képviselte Közép-Európát a békecsúcson

Orbán Viktor tehát már megint olyannyira elszigetelődött, hogy maga Donald Trump hívta meg őt az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol aláírták a gázai háborút lezáró békeszerződést.

A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: a magyar miniszterelnök mellett a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető.

A magyar jelenlét tehát óriási diplomáciai siker Orbán Viktor és Magyarország számára egyaránt.

Az európai résztvevők (köztük a nem EU tagok is) teljes listája:

  • Keir Starmer brit miniszterelnök
  • Emmanuel Macron francia államfő
  • Friedrich Merz német kancellár
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
  • Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök
  • Dick Schoof holland miniszterelnök
  • Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök
  • Orbán Viktor magyar miniszterelnök
  • Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök
  • Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök

Rajtuk kívül António Costa, az Európai Tanács portugál elnöke is részt vett a találkozón az EU intézményi oldaláról.

 

