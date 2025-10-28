Magyarország a béketeremtés központjává vált a Vatikán-szakértő szerint

Orbán Viktor családja, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában hétfőn a Vatikánba látogatott. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt, aki ezt követően a szentszéki államtitkárral is tárgyalt. A találkozón megerősítették, hogy kitűnőek a kapcsolatok a Vatikán és Magyarország között, és a két állam közötti együttműködés a béketeremtés érdekében – írta a Magyar Nemzet Online.
Deák Dániel az esemény kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években, amikor
a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán volt az egyik legfontosabb partnere Orbán Viktornak.
A magyar kormányfő ezúttal is arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
A Vatikán-szakértő szerint is rendkívül fontos Orbán Viktor látogatása
Orbán Viktor és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. A szakértő elmondta, hogy Orbán Viktor látogatására egy olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor
Magyarország az Ukrajna és Oroszország közti béketeremtés központjává vált.
A szakértő nyilatkozatában valószínűsítette, hogy Orbán Viktor nemcsak egy átfogó, kidolgozott béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amiket az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Helps szervezet folytat Libanonban.
Ez nagyon fontos a Vatikán számára is, hiszen
XIV. Leó pápa első külföldi látogatására Libanonban és Törökországban kerül sor.
Andrea Gagliarducci a vatikáni diplomáciával kapcsolatban kiemelte, hogy a Szentszék a konfliktus kirobbanása óta
a felek közötti békéhez vezető párbeszédet keresi, az igazságos béke megtalálásának feltételeit.
A Szentszék továbbra is készen áll, hogy támogassa és segítse a békefolyamatokat. Jelenleg elsősorban humanitárius szempontból lép fel, például az ukrán elhurcolt gyermekek hazatérését segíti – számolt be a Magyar Nemzet.