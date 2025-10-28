Magyarország a béketeremtés központjává vált a Vatikán-szakértő szerint

Orbán Viktor családja, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában hétfőn a Vatikánba látogatott. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt, aki ezt követően a szentszéki államtitkárral is tárgyalt. A találkozón megerősítették, hogy kitűnőek a kapcsolatok a Vatikán és Magyarország között, és a két állam közötti együttműködés a béketeremtés érdekében – írta a Magyar Nemzet Online.

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt (Fotó: Mario Tomassetti/MTI)

Deák Dániel az esemény kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években, amikor

a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán volt az egyik legfontosabb partnere Orbán Viktornak.

A magyar kormányfő ezúttal is arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A Vatikán-szakértő szerint is rendkívül fontos Orbán Viktor látogatása

Orbán Viktor és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. A szakértő elmondta, hogy Orbán Viktor látogatására egy olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor

Magyarország az Ukrajna és Oroszország közti béketeremtés központjává vált.

A szakértő nyilatkozatában valószínűsítette, hogy Orbán Viktor nemcsak egy átfogó, kidolgozott béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amiket az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Helps szervezet folytat Libanonban.