Vatikán

Magyarország a béketeremtés központjává vált a Vatikán-szakértő szerint

1 órája
Orbán Viktor folytatja békemisszióját: a magyar miniszterelnök hétfőn a Vatikánban találkozott XIV. Leó pápával, hogy a háború lezárásának lehetőségeiről és a béke fontosságáról egyeztessen. Az eseménnyel kapcsolatban Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.
Orbán Viktor családja, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában hétfőn a Vatikánba látogatott. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt, aki ezt követően a szentszéki államtitkárral is tárgyalt. A találkozón megerősítették, hogy kitűnőek a kapcsolatok a Vatikán és Magyarország között, és a két állam közötti együttműködés a béketeremtés érdekében – írta a Magyar Nemzet Online.

Orbán Viktor folytatja békemisszióját: a Vatikánban találkozott XIV. Leó pápával, Vatikánváros, 2025. október 27.A Vatikáni Média által közreadott képen XIV. Leó pápa (b) magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Vatikánban 2025. október 27-én.MTI/Mario Tomassetti
XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt (Fotó: Mario Tomassetti/MTI)

Deák Dániel az esemény kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években, amikor 

a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán volt az egyik legfontosabb partnere Orbán Viktornak.

A magyar kormányfő ezúttal is arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A Vatikán-szakértő szerint is rendkívül fontos Orbán Viktor látogatása

Orbán Viktor és XIV. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci Vatikán-szakértő nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. A szakértő elmondta, hogy Orbán Viktor látogatására egy olyan történelmi pillanatban kerül sor, amikor

Magyarország az Ukrajna és Oroszország közti béketeremtés központjává vált.

A szakértő nyilatkozatában valószínűsítette, hogy Orbán Viktor nemcsak egy átfogó, kidolgozott béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amiket az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Helps szervezet folytat Libanonban. 

Magyarország mutatta meg, hogyan lehet megállítani a migrációt!

Ez nagyon fontos a Vatikán számára is, hiszen 

XIV. Leó pápa első külföldi látogatására Libanonban és Törökországban kerül sor.

Andrea Gagliarducci a vatikáni diplomáciával kapcsolatban kiemelte, hogy a Szentszék a konfliktus kirobbanása óta

a felek közötti békéhez vezető párbeszédet keresi, az igazságos béke megtalálásának feltételeit.

A Szentszék továbbra is készen áll, hogy támogassa és segítse a békefolyamatokat. Jelenleg elsősorban humanitárius szempontból lép fel, például az ukrán elhurcolt gyermekek hazatérését segíti – számolt be a Magyar Nemzet.

 

