Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Menczer Tamás

Manfred Weber kimondta: Orbán útban van, Magyar Péter a jövő!

Manfred Weberről, az Európai Néppárt elnökének brüsszeli beszédéről osztott meg egy videót Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A felvételen Weber arról beszél, hogy Orbán Viktor útban van, és Magyar Péteré a jövő.
Menczer TamásWeberMagyar Péter

„Ez a lényeg! Ezért védte meg Weber tegnap (is) Pétert. A saját szájával mondta el: meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort. És a bábfigurája Magyar Péter” – írta Menczer Tamás a bejegyzésében.

Menczer Tamás: Orbán Viktor útban van, ezt már Weber is kimondta Fotó: AFP
Menczer Tamás: Orbán Viktor útban van, ezt már Weber is kimondta
Fotó: AFP

A politikus szerint Weber és támogatottja, Magyar Péter mindenben ellentétes állásponton vannak a magyar kormánnyal: 

Orbán Viktor nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Weber bábfigurája minderre igent mond.

Menczer a posztját azzal zárta: „Először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk – és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt. Aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését.”

 

