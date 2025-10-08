Manfred Weber kimondta: Orbán útban van, Magyar Péter a jövő!

„Ez a lényeg! Ezért védte meg Weber tegnap (is) Pétert. A saját szájával mondta el: meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort. És a bábfigurája Magyar Péter” – írta Menczer Tamás a bejegyzésében.

Menczer Tamás: Orbán Viktor útban van, ezt már Weber is kimondta

Fotó: AFP

A politikus szerint Weber és támogatottja, Magyar Péter mindenben ellentétes állásponton vannak a magyar kormánnyal:

Orbán Viktor nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Weber bábfigurája minderre igent mond.

Menczer a posztját azzal zárta: „Először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk – és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt. Aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését.”