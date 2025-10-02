Már 21 ezren igényelték a NAV-nál a háromgyermekes anyák SZJA-mentességét! Minden érintett édesanyát arra biztatok, éljen a lehetőséggel és jelezze a munkáltatója felé, hogy szeretné igénybe venni az adómentességet! A családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik: elindult a csaladiadocsokkentes.hu honlap! – írta Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

A kormány célja, hogy a gyermekes családok terhei csökkenjenek, és több pénz maradjon náluk. 2011 óta folyamatosan bővítjük a családi adórendszert: Európa legalacsonyabb, 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsa van érvényben és családi adókedvezmény jár a gyermekek után. Idén elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját.

Az új honlapon minden fontos információ elérhető a családi adókedvezmény emeléséről és az anyák SZJA-mentességéről. A weboldalon kalkulátorok is segítik a családokat a kedvezmények kiszámításában. További információkért érdemes felkeresni a NAV és a csalad.hu oldalát is. Magyarország jövője a családokban van! – zárta bejegyzését Koncz Zsófia.