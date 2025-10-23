Hírlevél

Döbbenetes dologra készül Brüsszel, ez mindenkit érint

Orbán Viktor

Már most lenyűgöző a tömeg a Békemeneten – kövesse élőben az Origón!

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
„Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – üzente Orbán Viktor a Békemenet reggelén. A résztvevők 11 órakor elindultak a Margit hídon keresztül, az Eiffel tér érintésével a Kossuth Lajos tér felé, ahol 13 órától a miniszterelnök mond ünnepi beszédet. Minden fontos, ami a Békemeneten történik, élőben az Origón!
Orbán Balázs: A szuverén Magyarország melletti kiállás 

Orbán Balázs a menet közben elmondta, hogy a fantasztikus hangulat és a rengeteg résztvevő a szuverén Magyarország melletti kiállást tükrözi. 

Én azért vagyok nagyon jókedvű – fogalmazott –, mert arra emlékszem, hogy mindig, amikor ezek a menetek ilyen jó hangulattal, ilyen rengeteg ember részvételével zajlottak, abból hatalmas választási győzelem lett.

A Margit hídnál torlódott a Békemenet

A menet a Margit híd után rövid időre megállt, mivel rengetegen várták az érkező résztvevőket, és sokan itt csatlakoztak a vonuláshoz. A torlódás ellenére a menet folyamatosan halad a Kossuth Lajos tér felé, a helyszíni riport szerint a részvétel kiemelkedően nagy.

 

Kakukktojást fogtak a Békemeneten

M. Kovács Róbert, a Hír TV műsorvezetője talált egy kakukktojást is, Karácsony Gergelyt, akivel készített egy szelfit is. A főpolgármester biciklivel érkezett a Békemenetre. 

Semjén Zsolt: A békéért és Magyarországért vonulunk

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a mai Békemenet kapcsán kiemelte, hogy a menet elsősorban Magyarországért zajlik, de egyetemes emberi értékek mentén is fontos szerepet tölt be. Hangsúlyozta, hogy a résztvevők azért állnak ki, hogy gyermekeink, családtagjaink ne szenvedjenek egy olyan háborúban, amihez semmi közünk, és hogy a világpolitikában elkerüljük a szélesebb konfliktusokat. Semjén szerint a kiállás a béke mellett történik. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a menet nemcsak hazai, hanem nemzetközi jelentőséggel is bír, mivel az értelmetlen háború terjedését próbálja megakadályozni.

 

Elstartolt a tömeg

11 óra után 20 perccel, csúszással indult el a végül a menet, teljesen megtelt a Margit híd, és a budai hídfő környéke is, még mindig áramlik a tömeg, lassan halad a Békemenet.

Hatalmas tömeggel indult el a legnagyobb békemenet
Fotó: MW / MW

Kocsis Máté élőben értékeli a Békemenetet

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője ma 11 órától élőben számol be a Békemenet eseményeiről a Patrióta YouTube-csatornáján. Az élő közvetítése során a frakcióvezető értékelést ad a menet jelentőségéről, illetve a tömeg helyzetéről, nagyságáról.

 

A Békemenet a nemzeti egység szimbóluma

Ifjabb Lomnici Zoltán, a rendezvényt szervező CÖF–CÖKA elnöki főtanácsadója szerint a Békemenet most is össznemzeti ügy, amely a magyar szuverenitás és a függetlenség melletti kiállást fejezi ki. Úgy fogalmazott, a megmozdulás soha nem volt magyarok által magyarok ellen szervezett esemény, hanem mindig a nemzet egységét és önrendelkezését képviselte.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

 

