Sokan az emlékeik miatt nem tértek vissza, de a bátrak maradtak – 15 éve történt a kolontári vörösiszap-katasztrófa

Ma tizenöt éve, 2010. október 4-én a Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. Ajka melletti tározójának gátja átszakadt és a benne lévő, a timföldgyártás során használt vörösiszap elöntött három települést: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófában több ember meghalt és legkevesebb 150-en megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. A kiömlő több mint egymillió köbméternyi, erősen lúgos, maró ipari hulladék 40 négyzetkilométeren elöntötte a vidéket, elpusztítva a három település nagy részét. A katasztrófában tíz ember meghalt, és több mint 150-en megsérültek.
Kovács Zoltán korábbi közigazgatási államtitkár, aki 2014-től 2025 júniusáig a Veszprém vármegyei 4. sz. választókörzet fideszes országgyűlési képviselője volt, első kézből tapasztalta meg a családi tragédiákat, illetve követte nyomon a helyreállítást.
Épülőfélben lévő ház is áldozatául esett a vörösiszapnak, akik nem maradtak Kolontáron, azok között volt, akinek idős rokona hunyt el a katasztrófában és már nem akart visszaköltözni – mondta Kovács Zoltán az Origónak.
Voltak, akik az emlékeik miatt nem akartak visszatérni, ők Ajkán kaptak lakást. Azok a fiatalok pedig, akik máshol dolgoztak, inkább a munkahelyükhöz közelebb költöztek.
De akadt olyan is, akinek egy vállalkozó házat adományozott Kislődön.
Nem a károsultak lakhatásának megoldása volt az egyedüli megoldandó feladat az állam részéről – hívja fel a figyelmet Kovács Zoltán. A magyar kormány 2011-ben létrehozott egy pénzügyi alapot (Magyar Kármentő Alap), amelyből támogatták a lakóházak újjáépítését, a károsultak otthonának pótlását, illetve az élővilág és a lakókörnyezet rendbehozatalát.
A bírósági ítéletekben megállapították, hogy az ajkai tározó műszaki állapota, az üzemeltetési szabályok betartása, a monitoring és biztonsági előírások hiányosságai mind hozzájárultak a katasztrófához, ezért a MAL Zrt. több vezetőjét is szabadságvesztésre ítélték, többen pedig egyéb büntetéseket kaptak.
A katasztrófáért felelős MAL Zrt.-t emelett 135 milliárd forintos környezetvédelmi bírsággal sújtották.
A cég később állami irányítás alá került, a Nemzeti Reorganizációs NKft. vezetésével efolytattak egy reorganizációs folyamatot, ahol a műszaki, a pénzügyi és a jogi feltételeket is átalakították a biztonságosabb működés érdekében – részletezte Kovács Zoltán.
A legnagyobb mérföldkő, hogy az ajkai timföldgyárban a korábbi, „folyékony vörösiszap” keletkezésével járó technológiát felváltották egy úgynevezett száraz – vagy más néven földnedves – technológiára”
– tette hozzá a volt közigazgatási államtitkár.
Mint a természeti katasztrófáknak általában, a devecseri, illetve kolontári iszapömlésnek is voltak pozitív hatásai. A települések újjáépítése, megújulása mellett fejlesztették az infrastrukturális- és védekező rendszereket, tette hozzá Kovács Zoltán.
A térségében mintegy
1,4 milliárd forintból vízvédelmi rendszereket fejlesztettek ki, kiépítettek több bel- és csapadékvízelvezető művet, ezzel csökkentve az ár- és belvízkároknak való kitettséget is.
A katasztrófával összefüggésben a kormány már 2012-ben módosította a katasztrófavédelemről szóló jogszabályokat. Ennek hatására jelentősen nőtt a polgári védelem fontossága. A kármentés, az emberek kimentése és az ideiglenes védművek kiépítése kapcsán szerzett tapasztalatok pedig serkentették a gyakorlati protokollok fejlesztését.
A tragédia rávilágított arra, hogy milyen fontos az időben történő beavatkozás, az együttműködés mentők, önkormányzatok, katasztrófavédelem és az egyéb állami szereplők részéről”
– összegezte a tanulságokat Kovács Zoltán.
Örömteli hír, hogy 2024-es kutatások szerint a környékbeli Torna-patak ökológiai állapota fokozatosan javul: ismét megjelentek a makroszkopikus vízi gerinctelenek, a kétéltűek, sőt a halak is visszatértek. A természet öngyógyítási folyamata tehát biztató, a patak ökológiai rendszere a jelek szerint képes a regenerációra.