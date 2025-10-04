Sokan az emlékeik miatt nem tértek vissza, de a bátrak maradtak – 15 éve történt a kolontári vörösiszap-katasztrófa

Ma tizenöt éve, 2010. október 4-én a Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. Ajka melletti tározójának gátja átszakadt és a benne lévő, a timföldgyártás során használt vörösiszap elöntött három települést: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófában több ember meghalt és legkevesebb 150-en megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. A kiömlő több mint egymillió köbméternyi, erősen lúgos, maró ipari hulladék 40 négyzetkilométeren elöntötte a vidéket, elpusztítva a három település nagy részét. A katasztrófában tíz ember meghalt, és több mint 150-en megsérültek.

Kovács Zoltán (b), a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Miniszterelnökség területi közigazgatási államtitkára beszédet mond a vörösiszap-katasztrófa 5. évfordulóján Kolontáron, 2015. október 4-én. Jobbra Tili Károly polgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kovács Zoltán korábbi közigazgatási államtitkár, aki 2014-től 2025 júniusáig a Veszprém vármegyei 4. sz. választókörzet fideszes országgyűlési képviselője volt, első kézből tapasztalta meg a családi tragédiákat, illetve követte nyomon a helyreállítást.

Kolontáron a károsultak kétharmada az újjáépítést választotta

Épülőfélben lévő ház is áldozatául esett a vörösiszapnak, akik nem maradtak Kolontáron, azok között volt, akinek idős rokona hunyt el a katasztrófában és már nem akart visszaköltözni – mondta Kovács Zoltán az Origónak.

Voltak, akik az emlékeik miatt nem akartak visszatérni, ők Ajkán kaptak lakást. Azok a fiatalok pedig, akik máshol dolgoztak, inkább a munkahelyükhöz közelebb költöztek.

De akadt olyan is, akinek egy vállalkozó házat adományozott Kislődön.

Ilyen volt Kolontár a vörösiszap-katasztrófa idején (Fotó: MTI/Kurucz Árpád)

Az újjáépítés

Nem a károsultak lakhatásának megoldása volt az egyedüli megoldandó feladat az állam részéről – hívja fel a figyelmet Kovács Zoltán. A magyar kormány 2011-ben létrehozott egy pénzügyi alapot (Magyar Kármentő Alap), amelyből támogatták a lakóházak újjáépítését, a károsultak otthonának pótlását, illetve az élővilág és a lakókörnyezet rendbehozatalát.

Kolontáron 21 új lakóház,

Devecseren egy 87 lakásos lakópark épült

az érintett településeken új utak, közművek, csatornarendszer, orvosi rendelő és közösségi létesítmények épültek

ipari parkokat létesítettek a katasztrófa sújtotta területeken,

anyagi kártérítést ítéltek meg egyes családoknak nem vagyoni károkért, illetve testi, vagy egészségügyi károsodás miatt.