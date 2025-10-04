Hírlevél

Rendkívüli

Feszült helyzet: lengyel katonákat mozgósítottak a határra – Zelenszkij hoppon maradt

vörösiszap katasztrófa

Sokan az emlékeik miatt nem tértek vissza, de a bátrak maradtak – 15 éve történt a kolontári vörösiszap-katasztrófa

Tizenöt éve ezen a napon a MAL Zrt. ajkai tározójából kiszabaduló, erősen maró hatású ipari hulladék, vörösiszap öntött el három Veszprém vármegyei települést. A katasztrófában több ember meghalt és legkevesebb 150-en megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. Az eseményeknek azonban, bármennyire is hihetetlen, voltak pozitív hozadékai is, mint a lakókörnyezet megújulása vagy a katasztrófavédelem hatékonyságának fokozása. A természet öngyógyító folyamatának köszönhetően pedig kezd helyreállni a térségben kanyargó Torna-patak ökológiai rendszere is.
Ma tizenöt éve, 2010. október 4-én a Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. Ajka melletti tározójának gátja átszakadt és a benne lévő, a timföldgyártás során használt vörösiszap elöntött három települést: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófában több ember meghalt és legkevesebb 150-en megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. A kiömlő több mint egymillió köbméternyi, erősen lúgos, maró ipari hulladék 40 négyzetkilométeren elöntötte a vidéket, elpusztítva a három település nagy részét. A katasztrófában tíz ember meghalt, és több mint 150-en megsérültek.

Kolontár, 2015. október 4. Kovács Zoltán, a térség fideszes országgyûlési képviselõje, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelõs államtitkára beszédet mond a vörösiszap-katasztrófa ötödik évfordulóján tartott megemlékezésen Kolontáron 2015. október 4-én. Jobbra Tili Károly polgármester. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
Kovács Zoltán (b), a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Miniszterelnökség területi közigazgatási államtitkára beszédet mond a vörösiszap-katasztrófa 5.  évfordulóján Kolontáron, 2015. október 4-én. Jobbra Tili Károly polgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kovács Zoltán korábbi közigazgatási államtitkár, aki 2014-től 2025 júniusáig a Veszprém vármegyei 4. sz. választókörzet fideszes országgyűlési képviselője volt, első kézből tapasztalta meg a családi tragédiákat, illetve követte nyomon a helyreállítást.

Kolontáron a károsultak kétharmada az újjáépítést választotta

Épülőfélben lévő ház is áldozatául esett a vörösiszapnak, akik nem maradtak Kolontáron, azok között volt, akinek idős rokona hunyt el a katasztrófában és már nem akart visszaköltözni – mondta Kovács Zoltán az Origónak. 

Voltak, akik az emlékeik miatt nem akartak visszatérni, ők Ajkán kaptak lakást. Azok a fiatalok pedig, akik máshol dolgoztak, inkább a munkahelyükhöz közelebb költöztek. 

De akadt olyan is, akinek egy vállalkozó házat adományozott Kislődön.

2010. október 7. Kolontár. Vörösiszap szennyezés. Katasztrófa. Környezetszennyezés. Fotó: Kurucz Árpád
Ilyen volt Kolontár a vörösiszap-katasztrófa idején (Fotó: MTI/Kurucz Árpád)

Az újjáépítés

Nem a károsultak lakhatásának megoldása volt az egyedüli megoldandó feladat az állam részéről – hívja fel a figyelmet Kovács Zoltán. A magyar kormány 2011-ben létrehozott egy pénzügyi alapot (Magyar Kármentő Alap), amelyből támogatták a lakóházak újjáépítését, a károsultak otthonának pótlását, illetve az élővilág és a lakókörnyezet rendbehozatalát.

  • Kolontáron 21 új lakóház, 
  • Devecseren egy 87 lakásos lakópark épült
  • az érintett településeken új utak, közművek, csatornarendszer, orvosi rendelő és közösségi létesítmények épültek
  • ipari parkokat létesítettek a katasztrófa sújtotta területeken,
  • anyagi kártérítést ítéltek meg egyes családoknak nem vagyoni károkért, illetve testi, vagy egészségügyi károsodás miatt.

 

Vörösiszap-katasztrófa birósági per itélethirdetés, felmentés után, Devecser Kolontár 2016.02.06. fotó: Németh András Péter
Ilyen takaros lakóházak épültek a Veszprém vármegyei Kolontáron néhány évvel a vörösiszap-katasztrófa után (Fotó: Németh András Péter/Origo)

A felelősök nem kerülhették el a büntetést

A bírósági ítéletekben megállapították, hogy az ajkai tározó műszaki állapota, az üzemeltetési szabályok betartása, a monitoring és biztonsági előírások hiányosságai mind hozzájárultak a katasztrófához, ezért a MAL Zrt. több vezetőjét is szabadságvesztésre ítélték, többen pedig egyéb büntetéseket kaptak. 

A katasztrófáért felelős MAL Zrt.-t emelett 135 milliárd forintos környezetvédelmi bírsággal sújtották.

A cég később állami irányítás alá került, a Nemzeti Reorganizációs NKft. vezetésével efolytattak egy reorganizációs folyamatot, ahol a műszaki, a pénzügyi és a jogi feltételeket is átalakították a biztonságosabb működés érdekében – részletezte Kovács Zoltán.

A legnagyobb mérföldkő, hogy az ajkai timföldgyárban a korábbi, „folyékony vörösiszap” keletkezésével járó technológiát felváltották egy úgynevezett száraz – vagy más néven földnedves – technológiára”

– tette hozzá a volt közigazgatási államtitkár.

A vörösiszap-katasztrófa pozitív hatásai

Mint a természeti katasztrófáknak általában, a devecseri, illetve kolontári iszapömlésnek is voltak pozitív hatásai. A települések újjáépítése, megújulása mellett fejlesztették az infrastrukturális- és védekező rendszereket, tette hozzá Kovács Zoltán.

Galéria: Vörösiszap-katasztrófa – Kolontár és Devecser tragédiája képekben
Tizenöt éve, 2010. október 4-én történt Magyarország egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája, Devecser és Kolontár utcáit elöntötte a maró iszap

A térségében mintegy

1,4 milliárd forintból vízvédelmi rendszereket fejlesztettek ki, kiépítettek több bel- és csapadékvízelvezető művet, ezzel csökkentve az ár- és belvízkároknak való kitettséget is.

A katasztrófával összefüggésben a kormány már 2012-ben módosította a katasztrófavédelemről szóló jogszabályokat. Ennek hatására jelentősen nőtt a polgári védelem fontossága. A kármentés, az emberek kimentése és az ideiglenes védművek kiépítése kapcsán szerzett tapasztalatok pedig serkentették a gyakorlati protokollok fejlesztését.

A tragédia rávilágított arra, hogy milyen fontos az időben történő beavatkozás, az együttműködés mentők, önkormányzatok, katasztrófavédelem és az egyéb állami szereplők részéről”

– összegezte a tanulságokat Kovács Zoltán.

Örömteli hír, hogy 2024-es kutatások szerint a környékbeli Torna-patak ökológiai állapota fokozatosan javul: ismét megjelentek a makroszkopikus vízi gerinctelenek, a kétéltűek, sőt a halak is visszatértek. A természet öngyógyítási folyamata tehát biztató, a patak ökológiai rendszere a jelek szerint képes a regenerációra.

