Telex

Markáns vélemény: a Telex nemcsak csúsztat, hanem le is nézi azokat, akikhez szól

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Nem a mesterséges intelligenciával gyártott videók, hanem a Telex cikkei vezetik félre az embereket – írta Orbán Balázs a balliberális portállal történt legutóbbi pengeváltást követően.
TelexaktivistatiszazsurnalisztaintelligenciaOrbán Balázs

Újabb példáját mutatta meg a magát függetlennek nevező baloldali sajtó csúsztatásának a miniszterelnök politikai igazgatója, akit a Telex keresett meg, majd hagyta figyelmen kívül Orbán Balázs válaszát. 

A kormánypárti politikus közösségi oldalán osztotta meg a történetet, mely szerint 

csütörtökön sajtómegkeresés érkezett a Telextől, amelyben afelől érdeklődtek, hogy egy általa közzétett videó mesterséges intelligenciával készült-e, illetve ha igen, akkor ezt miért nem jelölték sehol.

Itt látható az ominózus videó:

„Miután közöltük a levelet író újságíróval, hogy természetesen jelöltük, hogy MI-videó látható a posztban (és ezt egy képpel is igazoltuk), a zsurnaliszta udvarias válaszában azt írta, hogy „ez a rejtély megoldódott, köszönöm az ehhez nyújtott segítséget” – idézte fel Orbán Balázs, aki elárulta, 

mindezek után teljesen más jelent meg a Telex hasábjain, mint amit ő válaszában írt.

Elmondása szerint ugyanis az újságíró nevével jegyzett cikkben teljesen más jelent meg, majd idézte is a baloldali portált:

„Hasonlóan járt el Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is, aki főnökéhez hasonlóan szívesen oszt meg MI-generált videókat, legutóbb például egy olyat, amiben egy Tisza-aktivista inkább a Fidesz standjához küldi az érdeklődőket. De ezt a videót úgy tette ki az oldalára, hogy sehol nem jelezte, hogy MI-generált tartalomról lenne szó.”

A baloldali újság nemcsak csúsztat, hanem le is nézi azokat, akiknek szól. Oknyomozó újságírás, egyenesen a Telextől

 – vonta le a következetetést Orbán Balázs.

 

