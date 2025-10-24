Maximum 45 ezren voltak a Tisza rendezvényén - újabb félrevezető akció a baloldali médiában

Deák Dániel a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt rendezvényéről készült, manipulált benyomást keltő képekre és állításokra.
Deák Dániel szerint az interneten terjedő, szemcsés és rossz minőségű fotók szándékosan torz képet festenek a résztvevők számáról
Ismét megtévesztő információs hadműveletet indítottak a tiszások, és a baloldali médiumok egy része. Tegyünk tisztába pár dolgot!”
- írta a politológus.
Deák Dániel konkrét adatokkal és vizuális bizonyítékokkal cáfolta a balliberális oldal megtévesztő állításait.
Az általam csatolt fotó pont akkor készült, amikor Magyar Péter színpadra lépett. Látható rajta, hogy a tömeg már bent van a Hősök terén, de nem tölti azt meg. Az is látszik, hogy a menet beérkezett már a Hősök térre, és NEM töltik meg az Andrássy utat. Itt-ott van pár emberkupac, ezek a kis csoportok a kivetítőknél”
– írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője, majd térképes mérésekre hivatkozva közölte, hogy legfeljebb 35 ezren lehettek a téren és további kisebb csoportok az Andrássy út elején.
Mapcheckingen világos, hogy legnagyobb jóindulattal is 35 ezer ember volt maximum a Hősök terén, és kisebb csoportocskák az Andrássy út tövében, és ennyi”
- fogalmazott Deák Dániel, aki szerint az ellenzéki narratíva még a saját újságíróikon is megbicsaklott. Több baloldali újságíró ugyanis maga is elismerte, hogy a tömeg nem volt kiemelkedő, Magyar Péter beszéde pedig unalmas volt, ami miatt sokan idő előtt távoztak.
A telefonok cellainformációi nagyon pontos adatok, ez alapján tokkal vonóval összesen 45 ezren voltak”
- tette hozzá a vezető elemző.
Deák Dániel értékelése szerint a tiszás esemény résztvevőinek száma messze elmaradt a korábban beharangozott „többszázezres” várakozásoktól, így az ellenzéki kommunikáció most torzított képekkel és túlzó állításokkal próbálja ellensúlyozni a mozgósítás kudarcát.