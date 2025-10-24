Maximum 45 ezren voltak a Tisza rendezvényén - újabb félrevezető akció a baloldali médiában

Deák Dániel a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt rendezvényéről készült, manipulált benyomást keltő képekre és állításokra.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint a Tisza Párt és a baloldali média egy része ismét félrevezető információs hadműveletet indított a Nemzeti menet valódi létszámáról.

Deák Dániel szerint az interneten terjedő, szemcsés és rossz minőségű fotók szándékosan torz képet festenek a résztvevők számáról

Ismét megtévesztő információs hadműveletet indítottak a tiszások, és a baloldali médiumok egy része. Tegyünk tisztába pár dolgot!”

- írta a politológus.

Deák Dániel konkrét adatokkal és vizuális bizonyítékokkal cáfolta a balliberális oldal megtévesztő állításait.

Az általam csatolt fotó pont akkor készült, amikor Magyar Péter színpadra lépett. Látható rajta, hogy a tömeg már bent van a Hősök terén, de nem tölti azt meg. Az is látszik, hogy a menet beérkezett már a Hősök térre, és NEM töltik meg az Andrássy utat. Itt-ott van pár emberkupac, ezek a kis csoportok a kivetítőknél”

– írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője, majd térképes mérésekre hivatkozva közölte, hogy legfeljebb 35 ezren lehettek a téren és további kisebb csoportok az Andrássy út elején.

Mapcheckingen világos, hogy legnagyobb jóindulattal is 35 ezer ember volt maximum a Hősök terén, és kisebb csoportocskák az Andrássy út tövében, és ennyi”

- fogalmazott Deák Dániel, aki szerint az ellenzéki narratíva még a saját újságíróikon is megbicsaklott. Több baloldali újságíró ugyanis maga is elismerte, hogy a tömeg nem volt kiemelkedő, Magyar Péter beszéde pedig unalmas volt, ami miatt sokan idő előtt távoztak.

A telefonok cellainformációi nagyon pontos adatok, ez alapján tokkal vonóval összesen 45 ezren voltak”

- tette hozzá a vezető elemző.