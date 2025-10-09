Médiaháború zajlik Magyarország ellen, Brüsszel és Kijev az agresszor

Magyarország patrióta politikája régóta szálka Brüsszel szemében. A migráció, a családbarát intézkedések és a nemzeti szuverenitás védelme már korábban is vitákat szított, az orosz–ukrán háború viszont végleg elmérgesítette a viszonyt. Az EU háborúpárti vezetése egyre aktívabb szerepvállalást sürget, még akkor is, ha ezzel kiszélesedhet a fegyveres konfliktus. A magyar kormány ezzel szemben következetesen a béke és a gazdasági racionalitás mellett áll: elutasítja az orosz energiáról való teljes leválást, mert az ország ellátásbiztonsága és gazdasági stabilitása ezt nem teszi lehetővé. Ugyanígy irreálisnak tartja Ukrajna uniós csatlakozását, amely újabb terheket róna a közösségre, és a háborút is közelebb hozná az EU-hoz. Konkrétan behozná a közösségbe.

Médiaháború Magyarország ellen Fotó: Magyar Nemzet

Brüsszel nyomásgyakorlása több fronton zajlik

A politikai eszközök – forrásmegvonások, jogállamisági eljárások – mellett Brüsszel médiacsatornákat is mozgósít. Pontosan jelzi ezt, hogy az elmúlt három hétben 717 cikk jelent meg, amelyek egyértelműen Magyarországot támadták. A brüsszeli, ukrán és „független” magyar orgánumok egymás anyagait átvéve, hálózatként működtek.

A brüsszeli és ukrán média összehangoltan támad

A Politico, az Euractiv és az EUobserver összesen 74, Magyarországot bíráló cikket közölt három hét alatt. Ezek főként az orosz energiáról való leválás és Ukrajna uniós csatlakozása köré épültek, mindegyik negatív színben tüntette fel hazánk álláspontját.

Az ukrán lapok még aktívabbak voltak: a Kyiv Independent, az European Pravda, az Ukrinform, az RBC Ukraine és az Interfax összesen 398 cikkben támadta Magyarországot. A cikkek témái közt szerepelt a Barátság kőolajvezeték elleni incidens, az állítólagos drónügy, és az ukrán portálok letiltásának ügye is. Utóbbi ugyebár arra adott magyar kormányzati reakció volt, hogy Ukrajnában letiltották az Origót.

Itthon is bekapcsolódott a baloldali sajtó

A magyarországi balliberális médiumok szintén átvették a brüsszeli narratívát. A Telex 65, a 444 huszonkettő, a HVG 68, a 24 harmincöt, a Népszava pedig 55 cikket közölt az elmúlt hetekben, amelyek Ukrajna pártját fogták és a kormányt támadták.