Még a budapesti békecsúcstalálkozó gondolatától is bepánikoltak az EP-ben

Elkezdődött a vita az ukrajnai háborúról az Európai Parlamentben (EP-ben), amit sürgősséggel azért vettek napirendre, mert bepánikoltak a budapesti béke-csúcstalálkozó gondolatától is – közölte László András, a Fidesz EP-képviselője a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Az első Slava Ukraini már elhangzott.

Arról, hogy melyik nyugat-európai vezető lenne képes vagy hajlandó egy békemegállapodást kitárgyalni... nagy a hallgatás” – írta a kormánypárti EP-képviselő.