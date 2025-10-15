Még lehet pályázni: két város kap 100 millió forintot, hogy a fiatalok városa legyen

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) meghosszabbította a jelentkezési határidőt, így október 22-ig lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre – tájékoztatott Varga-Bajusz Veronika. Az államtitkár azt is elmondta, hogy

egy magyarországi és egy külhoni település viselheti ezt a különleges címet, mindkettő százmillió forintos támogatást kap a fiatalokra fókuszáló programjaira.

Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért és fiatalokért felelős államtitkára (kép forrása: Facebook)

Cél, hogy a fiatalokat vonzzák be a települések

Az államtitkár felidézte, a pályázat lényege, hogy a települések vonzóvá tegyék magukat a fiatalok számára és bevonják őket a döntéseikbe.

Fontos szempont a sport, a mentális egészség gondozása és az is, hogy a helyi intézmények is bekapcsolódjanak a munkába, de az együttműködésre és kreatív ötletekre is szükség lesz

– sorolta a pályázat részleteit:

A nyertesek egy élő, közmédia által közvetített vetélkedőn is megmérettetnek majd, tette hozzá Varga-Bajusz Veronika.