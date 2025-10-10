Meglepő helyen vendégeskedett Orbán Viktor

Úgy mégse jöhettünk haza Erdélyből, hogy egy jó miccset ne együnk. Köszönjük, Joli néni! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, amihez fotókat is csatolt, íme:
A látogatásról egy megható videó is készült, íme:
Korábbi cikkünkben írtunk arról is, hogy a miniszterelnök az erdélyi magyarság kitartását és erejét méltatta Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor szerint az erdélyi magyar közösség élő bizonyíték arra, hogy egy nemzet addig marad meg, amíg hisznek benne.
Majd így folytatta:
És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el – mert minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Az erdélyi magyar közösség erős: dolgozik, nevel, teremt, épít – és győz. Minden nap győz.