Orbán Viktor

Meglepő helyen vendégeskedett Orbán Viktor

Úgy mégse jöhettünk haza Erdélyből, hogy egy jó miccset ne együnk. Köszönjük, Joli néni! – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Úgy mégse jöhettünk haza Erdélyből, hogy egy jó miccset ne együnk. Köszönjük, Joli néni! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, amihez fotókat is csatolt, íme:

A látogatásról egy megható videó is készült, íme:

Orbán Viktor: A hazának jövőre szüksége lesz az erdélyi magyarokra

Korábbi cikkünkben írtunk arról is, hogy a miniszterelnök az erdélyi magyarság kitartását és erejét méltatta Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor szerint az erdélyi magyar közösség élő bizonyíték arra, hogy egy nemzet addig marad meg, amíg hisznek benne. 

Majd így folytatta:  

És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el – mert minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Az erdélyi magyar közösség erős: dolgozik, nevel, teremt, épít – és győz. Minden nap győz.

 

