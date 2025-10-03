Kiderült az újabb botrányos Tisza-terv: a magyar gazdákat is súlyosan érintenék a megszorítások

A Magyar Nemzet cikkében idézi Tarr Zoltánt, aki egy sárospataki fórumon úgy fogalmazott: át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, mert – szerinte – a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van. Magyar Péter mindenes szakértője szerint a „nagyon alacsony hozzáadott értékű” mezőgazdasági termelésről át kell álli egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre.

Tarr Zoltán (j), a Tisza Párt EP-képviselője és gazdasági tanácsadója és Magyar Péter (Fotó: MTI)

A Tisza Párt gazdasági tanácsadója Sárospatakon így fogalmazott:

Át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van. Nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni”

– fogalmazott Tarr, aki ráadásul lekezelő hangnemben is nyilatkozott a gazdákról.