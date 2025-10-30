Menczer Tamás keményen kiosztotta a balliberális újságírókat

„A baloldali, balliberális újságírókról korábban is gondoltunk sok mindent, de önbecsülésük, én azt gondolom, volt” – mondta el Menczer Tamás csütörtöki Facebook bejegyzésében.

Menczer: A balliberális újságírók szolgákká változtak

Fotó: Csudai Sándor

Menczer Tamás szerint ez a helyzet

Ahogyan a kormánypártok kommunikációs igazgatója fogalmazott:

„Telexen volt egy másik kiváló szöveg is, amikor arról írt valamelyik derék, független objektív újságíró, hogy Magyar Péter olyanok voltak a megvilágítások, a fáklyák, olyan csodálatos volt, hogy

Magyar Péter lett a legnagyobb fényforrás. A fénynek a forrása, Magyar Péter csak úgy sugárzott. Magyar Péter lett azt hiszem az a fényforrás, aki még saját magát is el tudta vakítani, és fölhúzta a női napszemüvegét, hogy ne vakítsa el saját magát.”

Menczer azt követően megállapította, hogy ha valamijük volt a balliberális újságíróknak, önbecsülésük volt. Szerinte most ebből sikerült szolgává változni, ugyanis nincs önbecsülésük, már nincs semmi, egészen egyszerűen szolgák.

„Ki kell mondanunk. A balliberális újságírók szolgákká változtak. Ez a helyzet”

– tette hozzá.