Menczer Tamás keményen kiosztotta a balliberális újságírókat

„A baloldali, balliberális újságírókról korábban is gondoltunk sok mindent, de önbecsülésük, én azt gondolom, volt” – mondta el Menczer Tamás csütörtöki Facebook bejegyzésében.
Menczer Tamás szerint ez a helyzet
Ahogyan a kormánypártok kommunikációs igazgatója fogalmazott:
„Telexen volt egy másik kiváló szöveg is, amikor arról írt valamelyik derék, független objektív újságíró, hogy Magyar Péter olyanok voltak a megvilágítások, a fáklyák, olyan csodálatos volt, hogy
Magyar Péter lett a legnagyobb fényforrás. A fénynek a forrása, Magyar Péter csak úgy sugárzott. Magyar Péter lett azt hiszem az a fényforrás, aki még saját magát is el tudta vakítani, és fölhúzta a női napszemüvegét, hogy ne vakítsa el saját magát.”
Menczer azt követően megállapította, hogy ha valamijük volt a balliberális újságíróknak, önbecsülésük volt. Szerinte most ebből sikerült szolgává változni, ugyanis nincs önbecsülésük, már nincs semmi, egészen egyszerűen szolgák.
„Ki kell mondanunk. A balliberális újságírók szolgákká változtak. Ez a helyzet”
– tette hozzá.