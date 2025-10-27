Új hírek érkeztek a budapesti békecsúcs kapcsán

„Az orosz elnök különmegbízottja szerint közel a diplomáciai megoldás. Mi készen állunk a Budapesti Békecsúcsra” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán.
A kommunikációs igazgató arra utalt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton úgy nyilatkozott:
nem törölték az orosz és az amerikai vezető találkozóját,
Moszkva és Washington közel áll az orosz–ukrán konfliktus lezárásához.
