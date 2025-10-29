Közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben – megújul a V4-együttműködés

„Orbán, Fico, Babis – közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben. Béke és biztonság” – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás arra utalt, hogy új lendületet kaphat a Visegrádi Négyek (V4) Brüsszellel szembeni együttműködése a nemzeti oldalt képviselő magyar, szlovák és cseh kormányfő közös akaratából.
„(Donald) Tuskot meg a magyar-lengyel barátság túl fogja élni”
– tette hozzá a sorból kilógó lengyel miniszterelnökre utalva.
