Közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben – megújul a V4-együttműködés

„Orbán, Fico, Babis – közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben. Béke és biztonság” – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás arra utalt, hogy új lendületet kaphat a Visegrádi Négyek (V4) Brüsszellel szembeni együttműködése a nemzeti oldalt képviselő magyar, szlovák és cseh kormányfő közös akaratából.

„Közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben. Béke és biztonság” – emelte ki Menczer Tamás. Orbán Viktor magyar (b) és Robert Fico szlovák (j) miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Pozsonyban, 2025. január 21-én (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán) „(Donald) Tuskot meg a magyar-lengyel barátság túl fogja élni” – tette hozzá a sorból kilógó lengyel miniszterelnökre utalva.

