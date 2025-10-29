Hírlevél

visegrádi négyek

Közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben – megújul a V4-együttműködés

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
„Orbán, Fico, Babis – közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben. Béke és biztonság” – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás arra utalt, hogy új lendületet kaphat a Visegrádi Négyek (V4) Brüsszellel szembeni együttműködése a nemzeti oldalt képviselő magyar, szlovák és cseh kormányfő közös akaratából.
visegrádi négyekBrüsszelOrbán ViktorAndrej BabisRobert FicoMenczer Tamás

„Közép-Európa jelenti a józan észt Brüsszellel szemben. Béke és biztonság” – emelte ki Menczer Tamás.

Orbán Viktor magyar (b) és Robert Fico szlovák (j) miniszterelnök sajtótájékoztatót tart megbeszélésüket követően Pozsonyban 2025. január 21-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor magyar (b) és Robert Fico szlovák (j) miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Pozsonyban, 2025. január 21-én (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

„(Donald) Tuskot meg a magyar-lengyel barátság túl fogja élni” 

– tette hozzá a sorból kilógó lengyel miniszterelnökre utalva.

 

